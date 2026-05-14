Dubaji stílusú férfiklubok és az első kormányülés

Az élet itthon

Megvolt az új kormány első kormányülése, ezúttal Ópusztaszeren, Magyar Péter az ülést megszakítva tartott sajtótájékoztatót, és kiderült többek között, hogy ha kell, alaptörvény-módosítással távolítják el Sulyok Tamást. Magyar itt jelentette be azt is, hogy Tóth Péter, a Tisza volt kampányfőnöke nemzetbiztonsági tanácsadó lesz, ami után mi arról is kérdeztük, hogy mi garantálja majd, hogy nem használják a szolgálatokat pártpolitikai célokra.

Szerdán heves orosz dróntámadások érték Kárpátalját, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron is. Válaszul az új magyar külügyminiszter mára berendelte az orosz nagykövetet, de a támadást ezúttal már határozottan elítélte a fideszes Gulyás Gergely is, sőt, most Sulyok Tamás sem szedte ki utólag az orosz szót a vonatkozó posztjából. Írtunk arról is tegnap, hogy Varsó diplomáciai jegyzékben kért információt a Budapestről az Egyesült Államokba menekülő volt igazságügyi miniszterről, valamint hogy Ukrajna a magyar érdekeket teljes mértékben figyelembe vevő intézkedési tervet dolgozott ki a kisebbségek jogainak védelméről, és hogy Putyin dönthet majd az orosz hadsereg bevetéséről a külföldön büntetőeljárás alá vont orosz állampolgárok védelmében.

Több irányból is foglalkoztunk a neres minisztériumi épületekkel, melyeket Magyar bejárása után ismerhetett meg az ország. Írtunk arról, hogy az új miniszterelnök ezzel valójában megcsinálta az elűzött diktátor hálószobáját elözönlő tömeg demokratikus verzióját, és részletesen írtunk a Rogán-minisztérium épületéről belsőépítészeti szempontból, arra jutva, hogy ez azért tényleg durva lett. Kapcsolódó hír volt még, hogy kiderült, nem csak a Nemzeti Galéria, hanem a Nemzeti Múzeum festményei is ott lógnak a Várban kormányzati irodákban.

Az ellenzékhez kapcsolódó hír volt, hogy elrendelték Bóna Zoltán volt fideszes képviselő bűnügyi felügyeletét. Fideszes blokkunkban beszámoltunk arról is, hogy mikozben Orbán Balázs rettenetesen sajnálja, hogy a 40 év alattiakat teljesen elveszítették, és emiatt ilyen helyzetbe hozták a jobboldalt, a KDNP-s Juhász Hajnalka egy évet ad az új kormánynak, Bayer Zsolt bejelentette, hogy mostantól szép hosszú elemzéseket fog írni, mindenféle durvaság nélkül, Németh Balázs pedig hirtelen elkezdett aggódni a közmédia függetlenségéért.

Ma reggeli cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy egy eladósodott és szegény országot hagyott hátra a NER, és szerdai Dohánygyár podcastunkban arról beszélgettünk, hogy mi jöhet majd ezután.

