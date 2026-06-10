10 hír reggelre

Jó reggelt! Ez újra a 444 napindító hírlevele – és nem az egyetlen –, benne az elmúlt 24 óra 10 legfőbb anyagával.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
„Megmondtam neki, Bibi, jobb, ha óvatos leszel, különben magadra maradsz” – Trump intézkedik a Közel-Keleten, miközben Izrael és Irán megállapodtak a légicsapások felfüggesztéséről, de szárazon tartják a puskaport.
Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot: a 110 oldalas tervezet megszüntet 15 nem felsőoktatási kekvát, így az MCC-t, a MOL–Új Európa Alapítványt, a Demeter Szilárd-féle Magyar Kultúráért Alapítványt és a Krausz Ferenc-féle Élvonal Alapítványt is – szigorúbb vagyonnyilatkozatok, nagyobb átláthatóság, változó közbeszerzési szabályos.
Volt egy utolsó jó évük a Fidesz-közeli alapítványoknak: a NER utolsó évében 77 milliárddal lettek gazdagabbak, ebből 60 milliárd volt az MCC vagyongyarapodása.
Az ügyészség felülírta a rendőrség kurtán-furcsán született határozatát, és nyomozást rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyben.
Szűcs Brigitta 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ-hez.
Börtönbe mehet, aki hazudik a vagyonnyilatkozatában, illetve közvetlen elnökválasztásra utalt Magyar Péter Rónai Egonnak.
Az ügyészség felülírta a rendőrség kurtán-furcsán született határozatát, és nyomozást rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyben.
Az elmúlt években nagyot nőhetett az észak-koreai gazdaság, ez dél-koreai elemzők szerint sem puszta propaganda. De Kim Dzsongun rezsimje olyan árat fizet érte, amit más országok aligha adnának meg szívesen.
A 2026-os a diaszpórák világbajnoksága lesz, de az időeltolódás miatt lesznek meccsek, amiket nem látunk. Senki nem verte még meg idén a magyar válogatottat, Kazahsztán sem.
És volt Borízű hang is.
A 110 oldalas tervezet megszüntet 15 nem felsőoktatási kekvát, így az MCC-t, a MOL–Új Európa Alapítványt, a Demeter Szilárd-féle Magyar Kultúráért Alapítványt és a Krausz Ferenc-féle Élvonal Alapítványt is. Szigorúbb vagyonnyilatkozatok, nagyobb átláthatóság, változó közbeszerzési szabályok.
Börtönbe mehet, aki hazudik a vagyonnyilatkozatában, közvetlen elnökválasztásra utalt Magyar Péter Rónai Egonnak.
A NER utolsó évében 77 milliárddal lettek gazdagabbak, ebből 60 milliárd volt az MCC vagyongyarapodása.
Donald Trump intézkedik a Közel-Keleten, miközben Izrael és Irán megállapodtak a légicsapások felfüggesztéséről, de szárazon tartják a puskaport.
5 francia, 3 holland és 2-2 portugál, spanyol és belga válogatottnyi focista lesz ott az idei vébén. A 2022-ben elődöntős marokkóiak a hazacsábítás legnagyobb mesterei, de most már Curacaótól Irakig minden sok bevándorlót kibocsátó ország ezzel a taktikával játszik.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
Szűcs Brigitta 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ-hez.
Hiláriusz egyre forróbb. 1248 játékos lesz a vébén, abból hárman játszanak Magyarországon. Forradalmi újítások biciklis pisilésben. Dezodorellenes népi kezdeményezés. Rogán hiába metrózik. Horror tücsökárak.
Az elmúlt években nagyot nőhetett az észak-koreai gazdaság, ez dél-koreai elemzők szerint sem puszta propaganda. De Kim Dzsongun rezsimje olyan árat fizet érte, amit más országok aligha adnának meg szívesen.
Egy magyar se fogja látni Új-Zélandot és Algériát, de a világbajnok Argentína két csoportmeccsét is a nézhetetlen idősávban rendezik. Anglia, Franciaország, Németország, Svájc és Bosznia szurkolói viszont már most felgyújthatják a nappalit örömükben. Vébénéző gájd.
Schäfer nem mindennapi bombagóljával fordított Marco Rossi csapata, Tóth Rajmund az első meccsén betalált.
A rendőrség nem tisztázta, „miként történhetett jelentős volumenű részvényértékesítés egy árfolyamérzékeny eseményt követően” – írja a Fővárosi Főügyészség a kedden kiadott határozatban. Három Mol-vezető összesen közel 1,4 milliárd forintnyi tranzakcióját vizsgálhatják.