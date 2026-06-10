10 hír reggelre

reggel 4

Jó reggelt! Ez újra a 444 napindító hírlevele – és nem az egyetlen –, benne az elmúlt 24 óra 10 legfőbb anyagával.

1. Aranykonvoj

Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.

2. Izrael

„Megmondtam neki, Bibi, jobb, ha óvatos leszel, különben magadra maradsz” – Trump intézkedik a Közel-Keleten, miközben Izrael és Irán megállapodtak a légicsapások felfüggesztéséről, de szárazon tartják a puskaport.

3. EU-s pénzek

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot: a 110 oldalas tervezet megszüntet 15 nem felsőoktatási kekvát, így az MCC-t, a MOL–Új Európa Alapítványt, a Demeter Szilárd-féle Magyar Kultúráért Alapítványt és a Krausz Ferenc-féle Élvonal Alapítványt is – szigorúbb vagyonnyilatkozatok, nagyobb átláthatóság, változó közbeszerzési szabályos.

4. Alapítványok

Volt egy utolsó jó évük a Fidesz-közeli alapítványoknak: a NER utolsó évében 77 milliárddal lettek gazdagabbak, ebből 60 milliárd volt az MCC vagyongyarapodása.

5. Nyomozás a Mol-ügyben

Az ügyészség felülírta a rendőrség kurtán-furcsán született határozatát, és nyomozást rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyben.

6. Lecserélte Győrfi Pált a mentőszolgálat, már be is mutatták az új szóvivőt

Szűcs Brigitta 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ-hez.

7. Magyar Péter szerint bármelyik szekrénybe nyúl valamelyik miniszter, százmilliárdos csontvázak esnek ki

Börtönbe mehet, aki hazudik a vagyonnyilatkozatában, illetve közvetlen elnökválasztásra utalt Magyar Péter Rónai Egonnak.

8. Ügyészség

Az ügyészség felülírta a rendőrség kurtán-furcsán született határozatát, és nyomozást rendelt el a Molnál történt bennfenteskereskedelem-gyanús ügyben.

9. Észak-Korea

Az elmúlt években nagyot nőhetett az észak-koreai gazdaság, ez dél-koreai elemzők szerint sem puszta propaganda. De Kim Dzsongun rezsimje olyan árat fizet érte, amit más országok aligha adnának meg szívesen.

10. Világbajnokság

A 2026-os a diaszpórák világbajnoksága lesz, de az időeltolódás miatt lesznek meccsek, amiket nem látunk. Senki nem verte még meg idén a magyar válogatottat, Kazahsztán sem.

És volt Borízű hang is.

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