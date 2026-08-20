Radnai Márk belátta, hogy már nem tudja ő irányítani a Tisza Szigeteket

Magyar Péter: Van, ami vérlázítóbb Orbán hallgatásánál

A miniszterelnök szerint a fideszes influenszerek azon dolgoztak, hogy összeomoljon az ország energiaellátása. Rétvári Bence azt mondta, a legnagyobb rémhírterjesztő az ország vezetője volt. Parlamenti összecsapás energiaválság után.