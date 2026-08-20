Radnai Márk belátta, hogy már nem tudja ő irányítani a Tisza Szigeteket

Etikai eljárások, 200 milliós támogatás a szigeteknek, új országos vezetőség, iroda és ifjúsági szervezet – néhány azok közül az újítások közül, amiket Magyar Péter jelentett be a kampányban fontos szerepet játszó Tisza Szigetek találkozóján.
Hatvan éve nem nyert akkorát Európában ellenzékből egyetlen párt sem, mint 2026. április 12-én a Tisza. Mi kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen?
Belső vizsgálatok zajlanak, és számos ügyben vizsgálják, hogy a feljelentés szükséges-e – mondta a 444-nek Vitézy Dávid, akit arról is megkérdeztünk, keresték-e Lázár Jánost.
Baka András nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Fidesz illegitimnek tartja, ő közben azt mondja, az ország nem épülhet bosszúra.
A miniszterelnök szerint a fideszes influenszerek azon dolgoztak, hogy összeomoljon az ország energiaellátása. Rétvári Bence azt mondta, a legnagyobb rémhírterjesztő az ország vezetője volt. Parlamenti összecsapás energiaválság után.
Szijjártó Péter egészen abszurd dolgokat állított a sajtószabadságról. Nem hagytuk annyiban, és három év után ennek meg is lett az eredménye.