Radnai Márk belátta, hogy már nem tudja ő irányítani a Tisza Szigeteket

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  • A választásokig a Tisza Szigetek vitték a hátukon Magyar Péterék kampányát. Az önkéntesek hálózatán keresztül sok tízezer ember ingyenmunkáját sikerült becsatornázniuk.
  • Azonban a kormányalakítás után nem sikerült újabb feladatot találni nekik, sokan úgy érezték, magukra hagyták őket, mivel az addigi koordinátorokat lefoglalta a kormányzati munka.
  • Ezt a helyzetet próbálta kezelni a Tisza augusztus 20-i rendezvénye a Margitszigeten, ahol Magyar Péter elnézést is kért a tagoktól, amiért magukra hagyták őket.
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