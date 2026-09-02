Zelenszkij drónok ezreivel nullázná le a légi közlekedést Oroszország felett, Putyin minisztere azt állítja, mindenre fel vannak készülve

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Volodimir Zelenszkij kedden új szintre emelte az Oroszország elleni ukrán dróntámadásos fenyegetéseket: az ukrán elnök arra szólította fel a légitársaságokat, a biztosítókat és az orosz repülőtereket használó összes szereplőt, hogy számoljanak azzal, hogy egyre veszélyesebb lesz az orosz légtér. Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna nem a polgári repülést akarja célba venni, az ukrán drónműveletek miatt azonban az orosz légtér egyre kevésbé lesz biztonságosnak tekinthető.

„Véget értek a biztonságos repülés napjai Oroszország felett”

– írta, hozzátéve, a légitársaságoknak fel kell készülniük arra, hogy drónok jelenhetnek meg a légtérben.

Szerdán aztán Kijev hivatalosan is közölte a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel, az ICAO-val, hogy az orosz légtér nem biztonságos. Ezt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentette be, arra hivatkozva, hogy „fokozódott a katonai tevékenység” a térségben. Szibiha az X-en azt írta: „Az Oroszország által Ukrajnára gyakorolt drasztikus terror kiszélesedése miatt az orosz légtér egyre veszélyesebbé válik. Mindenkit felszólítunk, hogy kerülje el.”

Ukrajna légtere a teljes körű orosz invázió 2022. februári kezdete óta zárva van a polgári légi közlekedés előtt. Oroszország, Belarusz és Moldova is lezárta légtere egy részét az ukrán határ közelében, de Oroszországba egyébként kínai, közel-keleti, török, szerb és más légitársaságok is repülnek.

Drón Doneckben Fotó: YVES CHOQUETTE/NurPhoto via AFP

A keddi Zelenszkij-bejelentés után rövid időn belül máris fennakadások voltak az orosz légi közlekedésben. A Meduza beszámolója szerint a török Pegasus légitársaság legalább egy Moszkvába tartó járatát törölte: a Bodrumból Moszkvába közlekedő PC1456-os járatnak szeptember 2-án hajnalban kellett volna felszállnia, ám a társaság a „légtérhelyzetre” hivatkozva törölte.