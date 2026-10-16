Kilőtt a nyersolaj ára az iráni támadások, valamint Ukrajna tervezett csapásai miatt

Jelentősen megemelkedett a nyersolaj világpiaci ára, miután Irán megtámadott legalább kilenc kereskedelmi hajót, amelyek a Hormuzi-szoroson keltek át, Ukrajna pedig csapásokat helyezett kilátásba orosz olajfinomítók ellen, írja a CNBC. A nyersolaj ára hordónként 100 dolláron áll.

Irán szerdán sikeresen el is süllyesztett egy szingapúri hajót, a GFS Pride-ot, amely a szoroson kelt volna át. A legénységet még időben evakuálták. A hormuzi olajkereskedelem szeptemberben visszaállt a háború előtti szintre, ám a megújuló iráni légicsapások miatt ismét csökkenni kezdett. A szerdai adatok szerint átlagosan naponta 9,4 millió hordót visznek át a szoroson, ami a háború előtti átlag 70 százaléka.

A Donald Trump által múlt vasárnap bejelentett „energetikai tűzszünet” sem tartott túl sokáig Oroszország és Ukrajna között. Oroszország hat ukrán energialétesítményre is csapást mért közvetlenül a bejelentés után, az ukránok pedig válaszul kilátásba helyeztek orosz olajfinomítók elleni támadásokat.

Közben a jemeni húti milíciák is folyamatosan rakétázzák Szaúd-Arábiát, ami szintén hozzájárul az olajár emelkedéséhez.