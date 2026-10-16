Kilőtt a nyersolaj ára az iráni támadások, valamint Ukrajna tervezett csapásai miatt

Jelentősen megemelkedett a nyersolaj világpiaci ára, miután Irán megtámadott legalább kilenc kereskedelmi hajót, amelyek a Hormuzi-szoroson keltek át, Ukrajna pedig csapásokat helyezett kilátásba orosz olajfinomítók ellen, írja a CNBC. A nyersolaj ára hordónként 100 dolláron áll.
Irán szerdán sikeresen el is süllyesztett egy szingapúri hajót, a GFS Pride-ot, amely a szoroson kelt volna át. A legénységet még időben evakuálták. A hormuzi olajkereskedelem szeptemberben visszaállt a háború előtti szintre, ám a megújuló iráni légicsapások miatt ismét csökkenni kezdett. A szerdai adatok szerint átlagosan naponta 9,4 millió hordót visznek át a szoroson, ami a háború előtti átlag 70 százaléka.
A Donald Trump által múlt vasárnap bejelentett „energetikai tűzszünet” sem tartott túl sokáig Oroszország és Ukrajna között. Oroszország hat ukrán energialétesítményre is csapást mért közvetlenül a bejelentés után, az ukránok pedig válaszul kilátásba helyeztek orosz olajfinomítók elleni támadásokat.
Közben a jemeni húti milíciák is folyamatosan rakétázzák Szaúd-Arábiát, ami szintén hozzájárul az olajár emelkedéséhez.
Zelenszkij szerint „ez volt Putyin válasza” az amerikai elnöknek.
Zelenszkij először azt mondta, meglepetésként érte az amerikai elnök bejelentése, de később azt írta, támogatna egy ilyen tűzszünetet. Az oroszok még nem kommentálták a hírt.