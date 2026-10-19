Mit keresett a Fidesz háttérembere Magyarék szobájában?

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  • Tavaly februárban az egész ország fantáziáját megmozgatta a radnaimark.hu nevű oldal feltűnése, ami hálószobás képével azt sugallta, hogy ott hamarosan megjelenik egy felvétel Magyar Péter 2024-es görbe estéjéről. A videót a mai napig nem látta senki, de azóta is spekulációk keringenek róla.
  • Bábel Vilmos a 444-en megírta, hogy kik voltak ott Magyar Péteren kívül a házibuliban, hogyan épített a Fidesz fekete kampányt a történetből, és mit keresett Kubatov Gábor intéző embere a hírhedt szobában. Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.

A beszélgetés podcastban is meghallgatható:

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