Borízű hang #291 [hosszú és kemény]: Letartóztatás-kritikai sorozatunkban: Matolcsy György – 9/10

Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett, öttől húsz évig terjedően büntethető műsorunk a világ első számú rendőrikényszerintézkedés-kritikai fórumává nőtte ki magát.
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A lengyel lehallgatási botrány legújabb hangfelvételein Orbánról és Hernádi Zsoltról is szépeket mondanak állami és gazdasági vezetők.
Radoslaw Sikorski szerint a felvételeiken Szijjártó Péter úgy viselkedik Szergej Lavrovval, mint egy kisiskolás.
A miniszterelnök egy svájci újságnak adott videóinterjút a Putyin-találkozó után. Elmondta, mi volt a három kérdés, amit feltett neki, beszélt arról, hogy milyen Putyinnal tárgyalni, és arra utalt, hogy az EU nevében nyitotta most újra a diplomáciai csatornákat.
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének letartóztatását kezdeményezte az ügyészség. Nem teljesen példa nélküli, hogy a jegybankelnökök ilyen sorra jutnak, nigériai, libanoni, koszovói és lett kollégája is így járt.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.
A szülői oktatási szorongás költséges mulatság, az egészségre is káros. Miért csináljuk mégis? Végre egy podcast, ahol nyugodtan ki lehet jelenteni: régen minden jobb volt.
Letartóztatások nélkül kellett kibírnunk ezt a hetet. A politikusétkeztetés rövid históriája. Hol vannak a kínai Nobel-díjasok? Orbán visszatérése visszatér. Ötkamarás parlamenetet! Idegesítés, mint marketingtrükk.