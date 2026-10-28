Ukrajna fizetheti meg Trump népszerűtlenségének árát

Egy ország belpolitikai helyzete ritkán befolyásolja annyire látványosan a nemzetközi kapcsolatokat, mint ahogy a világ az elmúlt hetekben megérezte az amerikai félidős választás közeledését. Az üzemanyagárak hiába a Trump által indított iráni háború miatt nőttek meg, a kampányhajrában az amerikai elnök nem az iráni helyzet rendezésével, hanem újabb oroszpárti fordulata után az ukránok nyomasztásával igyekszik a választói előtt valamiféle eredményt prezentálni. Miközben pedig Európa-szerte egyre többen tüntetnek a megélhetési költségek miatt, a szerb választások után Alekszandar Vučić bukásával újabb autokrata távozik a hatalomból Közép-Európában.

Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk az elmúlt hónap külpolitikai fejleményeiről.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

00:46: Győztek az Egyetemisták, újabb Putyin-közeli autokrata bukott Közép-Európában. Mennyire zavarja ez Putyint?

04:50: Biztonságpolitikailag mi köti a szerbeket Moszkvához? Koszovó kérdése.

06:44: Tüntetések és zavargások fél Európában. A francia tüntetéseket imádja az orosz sajtó.

11:00: Francia problémák és Le Pen ígéretei. Kampány vs. kormányzás: expectation vs. reality.

17:43: Donald Trump teljesen elszabadult a félidős választások előtt. Első stáció: a dízelmegállapodás. Mekkora segítség ez az orosz családoknak? És mekkora segítség az orosz rezsimnek?

20:37: Miért ne venne bárki más is orosz energiahordozókat, ha egyszer a korábban vám-terrorral fenyegetőző amerikaiak is vásárolnak?

22:30: Trump már nem is titkolja, kinek az oldalán áll. Zelenszkij, a patás ördög.

26:34: Hogyan veszik pontosan az európaiak az amerikai fegyvereket az ukránoknak? És hogyan tud ebbe Trump belekavarni?

29:50: Európai fegyverek Ukrajnában. Hol tart az európai védelmi ipar fellendülése? Ki gyárt többet: Rheinmetall vagy az Egyesült Államok?

32:17: Starlink vs. Starshield. Ki kapcsolt le kit, miről, miért, és mi történt?

36:09: Musk amúgy már az oroszokat is lekapcsolta a Starlinkről.

38:10: Kiszivárgott útmutató Kreml-propagandistáknak: a putyini csapások története.

39:40: Az esetleges orosz-kínai-amerikai tárgyalások kinek lehetnek jók? Kínai nagytestvér, orosz kistestvér.

42:15: Elmúltak már azok az idők, amikor Zelenszkij kezében tényleg nincsenek ütőkártyák? Közeleg a tél.

43:22: Élet az orosz választások után. Mozgósítás egyelőre nincs, kormányalakítás van.

48:20: Jövőre még többet fog költeni Oroszország a háborúra.

51:28: Földalatti ukrán támadás.

54:20: Véget ért a Vivaldi-hadművelet.

1:00:36: Váratlan hasonlat: a hadsereg, olyan, mint egy francia krémes.

Címlapkép: Kiss Bence/444