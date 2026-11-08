A volt KDNP-s miniszter, Nógrádi László szerint megfigyelt volt, nem pedig megfigyelő, sorkatonai szolgálata idején a tudta nélkül állítottak ki róla nyilvántartási kartont

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Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Nógrádi László, a KDNP korábbi alelnöke, volt miniszter neve is megjelent az egykori állambiztonsági hálózati személyeket listázó adatbázisban. Nógrádi 2000-ben volt öt hónapon keresztül közlekedési miniszter az első Orbán-kormányban (azután mondott le, hogy szolgálati autójának sofőrje halálos balesetet okozott, miközben ő és a felesége bent ültek az autóban).

Több vizsgálat és az általa kikért levéltári iratok is igazolják, hogy megfigyelt volt, nem pedig megfigyelő a Kádár-korszakban – állítja most Nógrádi az Indexnek küldött közleményében. A neve egyébként „Sziklay” fedőnévvel szerepel a nyilvánosságra került 6-os kartonon.

Nógrádi közleményében azt írja: miniszterként, országgyűlési képviselőként hivatalosan is vizsgálták az állambiztonsági múltját, és megállapították, hogy „törvényben meghatározott állambiztonsági tevékenységet nem végzett, és az érintett szervezeteknek nem volt tagja”.

Levelében arra is kitér, hogy 1970-ben, sorkatonai szolgálata idején a tudta nélkül állítottak ki róla nyilvántartási kartont, amelyet 2002-ben a parlamenti bizottság is megvizsgált.

Nógrádi 2005 júniusában a Történeti Levéltártól is kikérte a róla nyilvántartott adatokat. Állítása szerint a 104 oldalas jelentés szintén igazolja, hogy megfigyelt volt, nem pedig megfigyelő.

„Tehát nem én jelentettem, hanem rólam jelentettek. Határozottan kijelentem: soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést. A becsületem és a családom jó hírnevének védelme megköveteli, hogy a teljes igazság nyilvánosságot kapjon”

– fogalmazott.

Szerda óta elérhető a nyitottaktak.hu, az új online felület, ahol több tízezer egykori állambiztonsági személy nevére lehet rákeresni. Magyar Péter a nyilvánosságra hozatal napján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem szabad elhamarkodottan ítélkezni a listán szereplőktől – a Fidesz viszont politikai cirkuszról és békétlenséget szító Tiszáról kommunikált. Arról néhány nap tapasztalata után a 444-en írtunk, hogy ugyan a politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.

A nyilvánosságra hozatal nem ment zökkenőmentesen, Lezsák Sándor neve is felkerült a listára, de mint kiderült, valójában ő a megfigyeltek között volt – a bakiért Magyar Péter is bocsánatot kért. Aztán rövidesen kiderült, hogy 160 megfigyelt neve került fel az oldalra egy informatikai hiba miatt. A Fidesz-KDNP pereket ígért, és miniszterek, levéltári vezetők lemondását kezdte követelni, Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke pedig a testület összehívását indítványozta.

A 444 családfakutatókat és terapeutákat kérdezett arról, hogyan érdemes felkészülni, ha egy szerettünk szerepel az ügynökaktákban.

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