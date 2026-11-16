A fórum, amin Lázár János azzal poénkodott, hogy Seszták csak a pénz miatt csinálja tovább

Történelem

Ha újranézzük Seszták Miklós és Lázár János kisvárdai fórumát tavaly márciusból, egészen más kicsengése lesz azoknak a poénoknak, amiket Lázár dobott be azzal kapcsolatban, hogy az azóta előzetesben ülő egykori minisztertársa biztosan csak a pénz miatt akarja folytatni a politizálást:

  • Seszták Miklós: Sokszor megkérdezik tőlem, sokszor megkérdezik Jánostól, hogy miért csináljuk mi ezt. Miért akarunk mi még politizálni? Miért akarunk képviselők lenni? Miért akarunk a közért szolgálni?
  • Lázár János: És általában azt mondják erre a kritikusok, hogy a pénzért. Mind a kettőnkről mondják.
  • Seszták Miklós: Igen, ezt mondhatják, de persze ez nem igaz.
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Ez volt az a fórum, ahol az Orbán-kormány közlekedési és beruházási minisztere a Fidesznek egyre nagyobb terhet jelentő korrupciós vádakra reagálva arról kezdett el beszélni Seszták mellett állva, hogy „azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani”.

Mindaddig, amíg előzetesbe nem került, kevés figyelmet keltett, hogy a fórumon Seszták is szót kapott, pedig a kullancsok lesöpréséről szóló monológot épp ő szakította félbe azzal, hogy „besötétedett”.

Lázár János és Seszták Miklós Kisvárdán
Fotó: Lázár János/Youtube

Hogy még mi járt a fejében, amikor Lázár arról beszélt, hogy a luxizás szégyent hoz a Fideszre, ott nem derült ki. Seszták végül április 12-én a kisvárdai körzetet is elveszítette, majd listáról bekerülve csak fél évig lehetett parlamenti képviselő. Miután szeptember végén megfosztották a mentelmi jogától, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) utasítására őrizetbe vették, miután 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsították meg.

A bíróság szerint az egykori fejlesztési miniszter lakóhelyén tartott házkutatásnál a nyomozóhatóság „üres páncélszekrényeket talált, melyekben a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 9 milliárd forint készpénzt tartott, azok elrejtéséről pedig a kihallgatását megelőzően gondoskodhatott”. Múlt pénteken pedig az NVVH több mint 6 milliárd forintnyi készpénzt talált meg erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban elrejtve, valamint egy félreeső helyen található, nagy értékű széfben. Ezután olyan sajátos helyzetbe került, hogy egykori párttársai továbbra is politikai fogolyként tartják számon, de azért a Fidesz és a KDNP is visszakéri a parlamenti mandátumát.

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