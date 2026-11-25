Tatabányán leszavazták, Gyömrőn kezébe vette a polgármester, Kecskeméten fontolgatják, Ózdon felszólaltak miatta, Vácon ellenezték, Kaposváron előterjesztették, a Nógrád megyei közgyűlés megszavazta – mi az? Hát a
„születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a különböző szexuális irányultságokat népszerűsítő és megjelenítő tartalom távol tartása az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményektől”.
Hogy mi van?
Ez a szöveg nagyjából megfelel a gyermekvédelmi törvény azon homofób passzusának, amit a Fidesz jegyzett 2021-ben, és amit a Tisza kiszedett a törvényből 2026-ban. A Tisza lépését a Fidesz sérelmezte, ahogy a Mi Hazánk is, aminek a képviselői az utóbbi hetekben több önkormányzati és megyei közgyűlésben is benyújtottak határozatokat, állásfoglalásokat, felszólításokat. Ezekkel úgymond az óvodásokat és az általános iskolásokat próbálják megmenteni a fent idézett dolgoktól.
Ha a passzus nem volna teljesen érthető, érdemes felidézni Toroczkai László idei október 23-ai beszédét, amiben olyan „külföldről finanszírozott szervezetekről” beszélt, „amelyek 24 órában azzal foglalkoznak, hogy hogyan jussanak a gyermekeink közelébe, hogyan mossák ki a jövő magyar nemzedékének az agyát”.
Ezzel sem lennénk sokkal beljebb, de konkrét példát is említett: az újpetrei általános iskolában az Emberség Erejével Alapítvány Toroczkai László szerint veszélyes társasjátékot játszott a harmadik és negyedik osztályos gyerekekkel. A pártelnök szerint a játék célja, „hogy a gyermekeknél a hagyományos nemi szerepeket megkérdőjelezzék”.
Ez a valóságban annyit takar, hogy a játék azt a kérdést firtatja, mi van akkor, ha egy lány mondjuk ács akar lenni, vagy hogy lehet-e fiúból balett-táncos.
A társasjáték kiverte a biztosítékot a Fidesz–KDNP–Mi Hazánk tengelyen, mivel az azt készítő és foglalkozáson játszató szervezet oldalán szivárványos zászlókat is találtak. A kifogásolt programoknak viszont semmi közük nem volt a szexualitáshoz, ezt az iskola igazgatója is elmondta. (Bár a szervezetnek van erkölcstanra javasolt kiadványa, amiben szó esik a párkapcsolatokról is.)
A foglalkozást nem mellesleg hetekkel a törvénymódosítás előtt leegyeztette a szervezet az iskolával, sőt, korábban is tartott ilyeneket.
A nyáron még fideszes influenszerekkel közösen ellen-Pride-ot szervező Mi Hazánk ennek ellenére úgy érezte, neki kell felvennie a harcot az érzékenyítő szervezetekkel, és megóvnia nem csupán az iskolákat, az óvodákat is – ahol a Háttér Társaság lapunknak nyilatkozó ügyvivője, Dombos Tamás szerint eleve senki nem is akart ilyen foglalkozásokat tartani. Ő elképzelhetőnek tartja, hogy a Mi Hazánk határozatai ellen fel fognak lépni, mivel azok jó eséllyel sértik az egyenlő bánásmód követelményét.
A magyar iskolák fenntartói a tankerületek, nem az önkormányzatok. Ezt a Mi Hazánk politikusai is tudják. Az egész határozathozatali hullám eleve egy aprócska csúsztatással kezdődött. Pontosabban: Toroczkai László csúsztatott vagy értett félre valamit, amikor azt mondta, a mihazánkos vezetésű Gyömrő képviselőtestülete fogadott el először határozatba foglalt kiállást az ilyen szervezetek ellen, és tiltotta ki őket az iskolákból. Valójában ilyen határozat Gyömrőn nem született, legalábbis azon az ülésen.
A város október 15-ei képviselő-testületi ülésén Novák Csaba képviselő napirend előtt idézte fel az újpetrei esetet. Bár Novák tisztában van vele, hogy „a közoktatási intézmények esetében” nem az önkormányzat a fenntartó, mégis arra kérte Kisberk Szabolcsot, a város mihazánkos polgármesterét, hogy „kérje fel az igazgatókat, hogy ha esetleg ilyen jellegű megkeresés érkezik az intézményekhez, ha ilyen jellegű érzékenyítésre szeretnének nálunk is sort keríteni, akkor erről a polgármestert és a testületet értesítsék, és a lehetőség szerint ne engedjék”. (Kisberket több csatornán is kerestük az elmúlt napokban, amint reagál, cikkünket frissítjük.)
A következő hetekben már több helyen is nyújtottak be határozatokat. Nógrád megyében a megyei közgyűlés fogadott el állásfoglalást, amelyben a megyei oktatási intézményeket arra kérték, saját hatáskörben mérlegelve biztosítsák, hogy az intézményekben a gyermekek nevelése során ne jelenjenek meg a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a különböző szexuális irányultságokat népszerűsítő és megjelenítő tartalmak.
Ennek az állásfoglalásnak azonban jogilag nincs semmilyen kényszerítő ereje. Hasonló a helyzet a Kecskeméten és a Kaposváron benyújtott előterjesztésekkel: jogi szempontból egyiknek sincs hatása az iskolákra, hiszen az önkormányzat nem fenntartó.
Az óvodák esetében bár a város a fenntartó, egy augusztusi törvénymódosítás óta a pedagógiai program elfogadása a nevelőtestület és az igazgató hatásköre. A fenntartó egyetértése csak a számára többletkötelezettséget jelentő kérdésekben szükséges, ahogy egyébként az iskolákkal is van ez – tehát ott a tankerületek sem szólhatnak bele az oktatási programba.
Jogi kötelező ereje a Mi Hazánk előterjesztéseinek tehát nincs, nyomást jelent viszont az oktatási intézményekre és a civil szervezetekre is.
Az újpetrei iskolában foglalkozást tartó alapítvány munkatársai például több halálos fenyegetést is kaptak a hírverés után, és bár idén ősszel több új, a programjaik iránt érdeklődő iskolával szerettek volna együttműködni, attól tartanak, a politikai támadás és a médiafigyelem újból visszatartó erőt jelenthet.
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Hiába kérdeztük percekig Gulyás Gergelyt, mit jelent a homoszexualitás népszerűsítése. Azt mondta, úgyis mindenki érti, végül odáig jutott: „Ennyire vagyok képes.”
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