Nem akkor és nem ott lesz az idei Kráter Fesztivál, ahová tervezték

Nem valósul meg az idei Kráter Fesztivál a tervezett időpontban és helyszínen – írják a fesztivál szervezői Instagramon. Idén a Kráter egy új formában tért volna vissza Budapesten, a Kőbánya S1 területén.

Instagram/ kraterfesztival

„Az önkormányzat hosszabb távú célja a terület új funkciókkal való megtöltése. Ebben szerettünk volna részt venni: megmutatni a helyben rejlő lehetőségeket, új közönséget hozni, összekapcsolni a zenét, a designt, az építészetet és a helyi közösségeket” – írják a szervezők Instagram posztjukban.

Az előkészítés utolsó szakaszában azonban a szervezők szerint a terület rendezvénycélú használatával kapcsolatban maradtak olyan kérdések, amiket a hátralévő időben már nem tudtak volna tisztázni. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy az idei rendezvényhez nem ad engedélyt a terület használatára.

Így a fesztivál most új helyszínt keres magának. Az elővételben megváltott jegyeket október 16. péntekig lehet visszaváltani a kraterfesztival@gmail.com címen, ha pedig valaki így támogatná a rendezvényt, akkor meg is tarthatja a jegyeit, mivel azok érvényesek lesznek a következő fesztiválra.

Idén a Kolorádó fesztivál sem valósult meg az új helyszínen, 2025 után pedig a Bánkitó fesztivál sem tért már vissza. Sőt, tavaly októberben vált világossá, hogy a külföldi tulajdonos kihátrál a veszteséges Sziget fesztivál mögül. Gerendai Károly céget alapított a Sziget megmentésére, majd a fővárossal és a kormánnyal több körben egyeztetve sikerült megrendeznie idén augusztusban az eseményt. Ami iránt azonban a vártnál jóval szerényebb volt az érdeklődés, így végül jelentős veszteség keletkezett. Gerendai a héten arról beszélt egy konferencián, hogy most a Szigetnek is szüksége lehet állami támogatásra, de közben baromira szégyelli is magát emiatt.