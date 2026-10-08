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Lehet dühösnek lenni egy halottra is

könyv

Várszegi Adél önéletrajzi elemekre épülő regényében egy nő végigkíséri férje haldoklását, hogy aztán utána döbbenjen rá, a férfi hosszú időn át kettős életet élt. Az Amikor vége első ránézésre a mostanában nagyon elterjedt autófikciós trauma- és gyászkönyvek sorozatába illeszkedik, de elég pár oldalt olvasni belőle, hogy rájöjjünk, itt valami mással van dolgunk.

Az Amikor vége az év egyik legemlékezetesebb könyve lett számunkra, a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában Várszegi Adéllal sok minden más mellett írásról, gyászról, angyalokról és a megbocsátásról beszélgettünk.

A tartalomból:

  • 00:00 A könyv, amiről ma szó lesz: Amikor vége.
  • 04:00 De előbb: mit csinál Anna az NKA-ban?
  • 07:10 A vendégünk Várszegi Adél. És a témánk a regénye, amiben valóságelemek és egy teljesen fiktív angyal narrációja keveredik. „Tudtam, hogy magamról fogok írni, de azt is tudtam, hogy én nem lehetek objektív megfigyelője ennek a történetnek.”
  • 11:00 Az E/2-es hang, ami a köztes térből beszél: az E/1 túl személyes, az E/3 túlságosan eltávolít. És volt-e olyan, hogy ez az angyal mégis kicsit részrehajló volt?
  • 19:30 Mi mindennek lehet vége: nem csak egy életet lehet gyászolni.
  • 25:00 A gondoskodó és a beteg perspektívái, ahogy ritkán olvashatjuk.
  • 29:00 A fekete és fehér között lévő szürkeség, amiről ritkán van szó. A belátás, hogy lehet dühösnek lenni egy halottra is. És hogy rendben van nem rendben lenni
  • 37:40 Női szerepek és hogy könnyebb megbocsátani, ha a másik már nem él. „Ha az ember a legmélyéig leengedi magát, onnan már nem tudsz másfelé menni, csak felfelé”
  • 42:00 És egy ajánlott könyv: Bíró Zsombor Aurél - Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek
Grafika: Kovács Bendegúz / 444

Továbbra is várjuk a könyv- és témaötleteket a facebookos csoportunkban! Addig is további könyves tartalmakért ajánljuk Anna Instagramját és Bence Nemrosszkönyvek Instagramját, ahonnan a podcast nevét is kölcsönöztük.

A műsor meghallgatható a 444 Spotify- és Apple Podcast-csatornáján is.

Disclaimer: Ott Anna a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottságának tagja.