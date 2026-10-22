Kábeltévékkel érkező rendszerváltás és bolyongás New Yorkban
New York utcáin mászkáló újlipótvárosi nyomozó, akivel alig történik valami, ellenben rengeteg szó esik New York utcáiról és egy idősödő dj, aki nagyon nehezen hagyja maga mögött a kilencvenes éveket, hogy aztán néhány váratlan új találkozás kibillentse a megszokott életéből. Ez két regény (az Apropó, New York és a Nem táncol senki) cselekményének nagyon rövid, nagyon felületes összefoglalója, melyek idén jelentek meg, és melyek szerzői mindketten újságírók: Köves Gábor a hvg.hu újságírójaként készít hétről hétre interjúkat híres művészekkel, és a mostani az első regénye, míg Inkei Bence kollégánk a 444-nél, és első regénye még 2012-ben jelent meg.
Regényírás az újságírás mellett, kilencvenes évek iránti nosztalgia, és a popkultúra, mint közös nyelv: sok minden más mellett ezekről beszélgettünk velük a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.
A tartalomból.
- 00:00 A két könyv, amiről ma szó lesz: Köves Gábor - Apropó, New York és Inkei Bence - Nem táncol senki. De előbb kérdezünk arról, hogy hogyan fér bele a regényírás az újságírás mellett. Lázár János, a covid és a futás szerepe.
- 09:08 Fikciót írni újságíróként: miben más, hogyan születnek másképp a mondatok. Állandó birkózás az újságírói és az írói én között.
- 12:40 Apropó, New York: a nyomokban nyomozót tartalmazó regény.
- 15:30 New York, mint a főszereplő, és a newyorkozás, mint problematikus ügy.
- 20:40 A mentális térképkészítés kihívásai.
- 23:00 Nem táncol senki: és a kilencvenes évek, amikor a rendszerváltást a kábeltévé bevezetése is jelentette.
- 32:00 Zenei ízlés, mint erkölcsi kérdés, és amikor még sokkal inkább az identitás része volt, hogy mit hallgatsz. Plusz a zenei újságírás vége.
- 36:40 Rendszerváltás utáni csalódások kérdése, és a mintákat adó sorozatok
- 45:00 Popkultúra, mint közös nyelv, mennyire van ez még meg ma? Egyre inkább mindenkinek külön világa van, lehetne-e hasonló regényt írni a 2020-as évekről?
- 50:50 Könyvek vendégeink ajánlásában: Giuseppe Tomasi di Lampedusa - A párduc, Szini Gyula - Különös álmok, Spiró György - Repedt kályhámon macska ül (Az 1986-os év), Sven Delblanc - Kirándulások, Mesterházy András - Lamber, Jonathan Franzen - Keresztutak, Raymond Chandler összes, valamint Aszlányi Károly - Kalandos vakáció és Az Északi Park felfedezése.
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Disclaimer: Ott Anna a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottságának tagja.