Kábeltévékkel érkező rendszerváltás és bolyongás New Yorkban

New York utcáin mászkáló újlipótvárosi nyomozó, akivel alig történik valami, ellenben rengeteg szó esik New York utcáiról és egy idősödő dj, aki nagyon nehezen hagyja maga mögött a kilencvenes éveket, hogy aztán néhány váratlan új találkozás kibillentse a megszokott életéből. Ez két regény (az Apropó, New York és a Nem táncol senki) cselekményének nagyon rövid, nagyon felületes összefoglalója, melyek idén jelentek meg, és melyek szerzői mindketten újságírók: Köves Gábor a hvg.hu újságírójaként készít hétről hétre interjúkat híres művészekkel, és a mostani az első regénye, míg Inkei Bence kollégánk a 444-nél, és első regénye még 2012-ben jelent meg.

Regényírás az újságírás mellett, kilencvenes évek iránti nosztalgia, és a popkultúra, mint közös nyelv: sok minden más mellett ezekről beszélgettünk velük a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.

A tartalomból.

Grafika: Kovács Bendegúz/444

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A műsor meghallgatható a 444 Spotify- és Apple Podcast-csatornáján is.

Disclaimer: Ott Anna a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottságának tagja.