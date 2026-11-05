Nem létezik szabadság felelősség nélkül – Bartis Attila a Nem rossz könyvekben

A napokban jelent meg Bartis Attila önéletrajza, A rég, melyben életének első 16, Marosvásárhelyen töltött évét idézi fel, de persze nem csak azt: a töredékekből felépülő, nem lineárisan haladó, 750 oldalas könyvben a későbbi budapesti évek mellett hangsúlyosan jelen van az elmúlt 12 év is, amit részben Jáván töltött.

Bartis Attilával sok minden más mellett fikció és az önéletírás különbségeiről, gyerekkori emlékekről, családi titkokról, állambiztonsági jelentésekről és a nyugati világból kikopott mágikus gondolkodásról is beszélgettünk.

A tartalomból:

00:00 Vendégünk Bartis Attila, és első témánk az önéletírás. Illetve hogy milyen kontrollt nem szabad magára uszítania egy írónak, valamint Kemény István szerkesztői munkája, ami itt nem a hagyományos szerkesztést jelentette. Nem létezik szabadság felelősség nélkül. És egész másfajta szabadságot élsz meg, ha fikciót írsz, és csak és kizárólag a saját bőröd viszed a vásárra.

11:40 A könyv három szabálya és a cél a saját írósság visszafogására, ami egyáltalán nem könnyű feladat.

16:00 A két legkritikusabb történet a könyvben. Amiket megírni sem volt könnyű, de ha ezek nem lettek volna, akkor ez az önéletrajz sem született volna meg. Itt azért olyan nagyon tévedni sem szabad. Ha itt téved az ember, például ítélkezéssel, akkor azért annak súlyos tétje van. És hogy „aki megteszi azt, hogy csak és kizárólag állambiztonsági papírok alapján mond döntést akár egy darab emberről akár egy egész társadalomról, az belesétált az erdőbe. Még ha a legnagyobb jó szándékkal teszi, akkor sincs rálátása magára a valóságra.”

28:48 Az E/1 a regényekben és az E/1 az önéletrajzban. „Érthető, ha az olvasó hajlamos egy picit egyenlőségjelet tenni az E/1-ben írt fikció szereplője és az író között, ezt balgaság megpróbálni leverni az olvasón, de ennek azért van egy határa, és ha ez az egyenlőségjel nagyon túlnyúlik a józan ésszel valószínűsíthetőn, az már bosszantó tud lenni.”

35:30 Távolódás az irodalom központú kultúrától és lelkesítő példák a világ másik feléről.

46:10 Tizenkét év Jáván: a természet és a táj miatt nem töltene ott ennyi időt az ember, a legnagyobb megtartó ereje az embereknek van. És a hatmilliós falu, ahol szorongás nélkül lehet kilépni az utcára, nincs az a folyamatos lüktető feszültség, mint itthon. A mai yogyakartai lét sokkal közelebb áll a hetvenes évekbeli marosvásárhelyi létformához, mint a mai budapestihez.

55:40 A kívülállóság és a csodák: mi lett volna, ha sikerül a nyugati világot úgy felépíteni, hogy közben nem írtjuk ki a mágiára való fogékonyságnak szinte az írmagját is? A mágikus gondolkodás Jáván úgy van jelen, hogy ott nem okoz skizofréniát, és jobban járt volna a nyugati világ, ha ebből meg tudott volna tartani valamit. Már ha ez lehetséges persze.

60:06 Szép magyar szóval spoilerezés: lesz-e újabb önéletrajz a következő 16 évről? És egy könyv Bartis Attila ajánlásában: Kemény István - Lúdbőr.

Következő élő felvételünkön, november 28-án Tóth Krisztinával beszélgetünk új kötetéről. Jegyek és részletek a Tixa-oldalunkon!

Fotó: Fotó: Hegyi Zsolt / Illusztráció: Kiss Bence/444

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Disclaimer: Ott Anna a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottságának tagja.