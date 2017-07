A két éve felújított 1-es villamost most éppen két hétig megint felújítják, de még így sem lesz kész évekig

Könnyen meglepődhetett a budapesti utas, aki hisz a BKK híreinek: 2015-ben azt olvashattuk, hogy „befejeződött az 1-es és 3-as villamos felújítása”, idén nyáron mégis fél hónapig buszozni kell a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között. Szemfülesek persze kiszúrhatták volna annak idején a részletes ismertetőkből, hogy a Puskás Ferenc Stadiontól a Lágymányosi-hídig hozzá sem nyúltak a pályához.



A 27,5 milliárd forintos projektben csak a Puskás-stadion és a Bécsi út közötti 8,3 kilométeres pályaszakasz felújítása volt benne, illetve az új 3,5 km-es pályaszakasz a Lágymányosi-hídon át a Fehérvári útig – ahol nagyrészt elő volt készítve a terep, a legköltségesebb műveleteket évekkel korábban elvégezték, például a drága aluljárók már két évtizede ott álltak.

2016-ban megjöttek az új villamosok is, de mégsem lett gyorsabb az utazás, sőt, cammogtak az egyébként tényleg szép és kényelmes CAF szerelvények. Ekkor a BKV azt írta, hogy rossz a pálya, emiatt kellett 20-ra csökkenteni a sebességet. Tehát néhány hónappal a felújítás vége után rögtön sebességkorlátozást kellett bevezetni.

Mert 2015-ben ezen a szakaszon is dolgoztak az uniós milliárdok: csakhogy nem a pályához nyúltak, amire a leginkább szükség lett volna, hanem az áramellátást korszerűsítették, és új peronokat építettek. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a leomlott vakolatot festik le felújítás gyanánt.

A BKV aztán idén nyáron tényleg nekiállt a pálya felújításának, július 1. és 12. között busszal pótolták a villamost. Amellett, hogy bosszantó a pótlás, drága is, több szempontból is:

Egyrészt az utasok minden nap hosszú perceket vesztenek - márpedig a fejlesztéseket pont azért csinálják, hogy az utasoknak jobb legyen.

Drága a BKK-nak és a BKV-nak, mert a pótlást sokba kerül megszervezni, a villamosok helyett a drágább buszokat kell használni.



Drága a BKK-nak és a BKV-nak azért is, mert ha kétszer kell a kivitelezőnek munkához kezdeni, az mindig drágább, mintha egyszerre csinálná meg a munkát.



A BKK-nál rákérdeztünk, hogyhogy most jutott eszükbe, hogy rossz a pálya, és fel kell újítani. Szerintük, mivel 2009-ben kezdték el tervezni a projektet, akkor még nem látszott, hogy a kérdéses szakaszon is rossz a pálya. Ez ügyes terelés, kár hogy nem feltétlenül van így: a tervezést bár valóban megkezdték 2009-ben a BKV-nál, a Vitézy Dávid vezetésével elindult BKK teljesen újraterveztette azokat, ők 2011-ben kezdték a munkát.

Másrészt a pálya nem egyik évről a másikról romlik el, elég jól lehet akár egy évtizedre előre is látni, hol mikor és milyen beavatkozásra lesz szükség. Valójában a BKV szakemberei is jól tudják, hol milyen karbantartásra lenne szükség, arra azonban lehetetlen küldetés pénzt találni. A magyar politikus számára értelmezhetetlen a több éves időtáv, amely során az ilyen költések hatása látszana.

Ezért a szakemberek is taktikát váltottak már évek óta: ha nem kapnak karbantartásra pénzt, addig hagyják rohadni az infrastruktúrát, amíg muszáj lesz már vele valamit kezdeni. Kifinomultabb esetekben a karbantartást adják el fejlesztésnek (pl. 3-as metró).

A világ leghosszabb villamosa a világ leghosszabb villamosvonal-felújítását érdemli! Fotó: Mohai Balázs MTI

Tavaly már nem lehetett tovább húzni, így a Hungária körúton a Kőbányai úti vasúti aluljáróban a sínszálakat le kellett rögzíteni, mert annyira rossz volt a helyzet a nyári melegedés után. Ezt most végleges leerősítésekre cserélik, az egész munka 41 millió forintba kerül – valószínűleg a pótlás költsége magasabb.

Aztán majd biztos lesz jövőre is egy pár 100 méteres darab, ami miatt több kilométer hosszan le kell zárni a pályát.

Most a Hős utcai kereszteződésben is javítják a villamospályát, de nem utoljára. A két hét lezárás ideje alatt ugyanis csak ideiglenes megoldást tudnak találni a hibákra, de már folyamatban van a közbeszerzés a végleges megoldásra – tehát hamarosan ismét jöhet ugyanitt a pótlóbuszozás.

Nem egyedi esetről van szó: a 4-es-6-os vonalán is apró szakaszokon zajlik a munka: amikor idén a Blaha Lujza tér és a Ferenc körút között cserélték a síneket, akkor is csak a szakasz egy részét javították, ahol már két éve is dolgoztak pár hetet. pedig végig akadt volna munka. Ha pedig egyszer már lezárnak egy részt, hatékonyabb lenne egyben felújítani.

Ne legyünk igazságtalanok! Az is csoda, hogy ilyen jól sikerül megoldani a fővárosi közlekedés fenntartását. A közbeszerzési szabályok, a bonyolult belső előírások, a fővárosi közgyűlés hosszadalmas és bürokratikus jóváhagyási kényszere miatt gyakorlatilag a legkisebb munkákat is évekre előre látnoki módon meg kellene tudni forintra pontosan becsülni ahhoz, hogy minden szabályosan elvégezhető legyen. Egy-két apró módosulás is a bürokrácia útvesztőjébe süllyesztheti a legjobb szándékú projektet is.



Befékezett hosszabbítás

Nem sok van már hátra az 1-es villamos déli befejezéséhez: csupán 1,5 kilométert kell megépíteni a kelenföldi pályaudvarig. Itt jelenleg buszok járnak, a 103-as járat megvárja a villamosokat, és a villamos is a buszokat, ezt egész jól megoldották. Persze az lenne a legjobb, ha végig villamossal utazhatnánk, de a rossz nyelvek szerint ez rontaná a 4-es metró eleve nem túl rózsás utasszámait.

Csak három megálló hiányzik a befejezéshez Forrás: BKK

Hiába írták alá tavaly július végén az uniós támogatási szerződést, és költhetne a projektre 8,5 milliárdot a BKK, ebből még egy fillért sem költöttek el. Sőt, még közbeszerzést sem írtak ki. Pedig a BKK honlapján azt ígéri, hogy 2017-ben indul a kivitelezés, és 13 hónap múlva már utazni is lehet a nyúlfarknyi szakaszon.

Bár 2016 januárjában kötöttek egy szerződést a kivitelezéshez szükséges tender dokumentumainak összeállítására, ilyen közbeszerzést még ki sem írtak, így idén már biztosan nem indulhat el a munka. Pedig az anyagnak 2016. áprilisára kellett elkészülni.

Értelmetlen fejlesztés

Miközben még a nagyon is kihasznált 1-es villamos és 4-es-6-os villamosok megfelelő karbantartására sincs elegendő pénz, a közben az 1-es villamos teljesen értelmetlen Külső-Bécsi úti meghosszabbítására költenének.

Egy 2015-ben elfogadott kormányhatározat szerint ez lenne a 2020-ig megvalósítható négy budapesti fejlesztés egyike (az 1-es villamos déli meghosszabbítása, a 3-as metró felújítása és a már elhalt újpalotai villamos mellett). Ma már azt is tudjuk, hogy 10,2 milliárdnyi uniós forintot szán erre a kormány.

Pedig ennél rosszabb villamosfejlesztést nehéz elképzelni Budapesten. Egyszerűen túl kevés utas jár arra.

Még 2015-ben mutattunk rá, hogy semmilyen értelmes ok nem hozható fel a Külső-Bécsi úti szakasz megépítése mellett. Ennek belátásához még csak közlekedésmérnöknek sem kell lennie, elég megnézni a megállókban a buszokat.

Szerző: Bucsky Péter