Az ellenzék nagyon szaván akarja fogni Gulyás Gergelyt és a Fideszt korrupcióügyben

Gulyás Gergely, a Fidesz frissen megválasztott frakcióvezetője vasárnap azt találta mondani, hogy a Fidesz mélyen egyetért a korrupcióellenes harccal. Mivel ezt Vágó Gábor korrupcióellenes népszavazási kezdeményezésének apropóján mondta, kilóg az olimpiai népszavazáshoz hasonló méretű lóláb: a Fidesz előre menekülve próbál kikeveredni abból, hogy hónapokig a kormányzati lopásokról szóló kampánytól legyen hangos az ország.

Két ellenzéki párt pedig igyekszik szaván fogni Gulyást, aki állította, hogy ha az ellenzék törvényjavaslatot nyújtana be az aláírásgyűjtés helyett, a Fidesz megszavazná. A parlamentben jelen levő ellenzéki pártok közül hétfő délután fél egyig a HVG és a 24 értesülései szerint az Együtt és a Jobbik is jelezte, hogy javaslatot nyújtanak be a korrupciós bűncselekmények elévülésének meghosszabbításáról szóló törvény módosításáról.