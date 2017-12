Nagyon úgy tűnik, hogy két orosz troll megszívatta az USA ENSZ-nagykövetét

A felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy két ismert orosz telefonbetyár, a Vovanként és Lexusként híres Alekszej Sztoljarov és Vlagyimir Kuznyecov sikeresen megszívatta az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetét, Dél-Karolina egykori kormányzóját, Nikki Haley-t. Haley legalábbis nem cáfolta, bár nem is erősítette meg a történteket a dél-karolinai Post and Courier című napilapnak.

A lap beszámolója szerint a telefonbetyárok egy 22 perces videót tettek közzé a beszélgetésről. A felvételen egy nővel beszélgetnek, akinek valóban hasonlít a hangja Haley-ére. A hívó Mateusz Morawieckiként, az új lengyel miniszterelnökként mutatkozik be. "Igen, itt Nikki. Hogy van, miniszter úr?" - köszön be a nő, aki Haley-nek tűnik, hogy aztán egyből háláját fejezze ki Lengyelországnak a támogatásért. Ez akár arra a szavazásra is utalhat, amit az ENSZ közgyűlésében tartottak Donald Trump Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő döntéséről. Lengyelország - Magyarországhoz hasonlóan - tartózkodott, vagyis a tagállamok nagy részével szemben nem ítélte el az amerikai lépést.



A hívás legkellemetlenebb része, amikor egy nem létező konfliktusról beszéltetik az áldozatukat. "Binomóról tud?" - kérdezte az állítólagos lengyel miniszterelnök. "Igen, igen" - válaszolta erre a Haley-nek tűnő nő. "Választások voltak, és úgy gondoljuk, hogy az oroszok beavatkoztak" - mondja a telefonbetyár, amire áldozata azt feleli, hogy "hát persze, hogy beavatkoztak, abszolút". Aztán amikor az amerikaiak Binomóval kapcsolatos terveiről kérdezik, azt mondja, hogy előbb még ki kell derítenie kormánya hivatalos álláspontját az ügyben.

A Post and Courier Haley szóvivőjét, John Degoryt érte csak el. "Jelenleg nincs mit megosztanunk erről" - mondta a szóvivő, aki sem cáfolni, sem megerősíteni nem volt hajlandó, hogy a felvétel hiteles-e.