Véletlenül rakétariasztást adtak ki Hawaii-on

Magyar idő szerint szombat este hét óra hét perckor, helyi idő szerint szombat reggel nyolckor a hawaii tévék és rádiók megszakították műsorukat, és megpittyentek a mobiltelefonok. A hawaii katasztrófavédelem riasztása jelent meg a kijelzőkön:

Fotó: Marco Garcia/AP

"BALLISZTIKUS RAKÉTAFENYEGETÉS TART HAWAII FELÉ. AZONNAL KERESSENEK ÓVÓHELYET. EZ NEM GYAKORLAT" - állt az üzenetben.

Mint hamarosan kiderült, valóban nem gyakorlat volt, ennek elenére a veszély nem volt valós. Az üzenetet véletlenül küldte ki a hawaii katasztrófavédelem. Műszakváltás volt a központban, é.s az ilyenkor normális rendszerellenőrzés közben egy munkatársuk véletlenül rossz gombot nyomott meg, és kiküldte a riasztást. Ami elég nagy pánikot váltott ki, pláne, hogy pont decemberben tesztelték a idegháború óta először a hawai légószirénákat. Ez utóbbira azért volt szükség, mert Hawaii belül van az észak-koreai rakéták hatótávolságán, és mert Észak-Korea mostanában előszeretettel végez rakétakísérleteket és fenyegeti atomcsapással az Egyesült Államokat.

A nagyon is valódinak tűnő hamis riasztást emailben már 18 perccel a riasztás után megpróbálták lefújni, de a mobiltelefonokra csak újabb húsz perc elteltével küldték ki a riasztást lefújó üzenetet. Ez a 38 perc, ami a riasztás és a riasztás lefújása között eltelt, épp elég idő volt, hogy a hawaiiak előtt leperegjen az életük. A közösségi médiában megjelent leírások szerint a hawaiiak a két esemény közti időben szeretteiktől búcsúztak és pánikban kerestek menedéket. Ami teljesen érthető, hiszen a tévéből is azt harsogták, hogy mindenki azonnal vonuljon fedezékbe, húzódjon el az ablakoktól, autójával húzódjon félre és feküdjön a földre. "Ez nem gyakorlat" - mondták a tévében is.

"Felkaptuk a gyerekeket, a vészhelyzeti készleteinket és bezárkóztunk a házunk legvédettebb helyiségébe, a fürdőszobába. Beraktunk mindent a kádba, aztán próbáltuk kideríteni, hogy mi van, mert a szirénákat viszont nem hallottuk" - mesélte például Matt Lopresti, a hawaii törvényhozás egyik képviselője. "

Az állam kormányzója, David Ige nyilvánosan bocsánatot kért a tévedésért. A szövetségi médiahatóság pedig vizsgálatot kezdett az ügyben, hogy hogyan lehetne és kéne kezelnie egy ilyen téves riasztást a műsorszolgáltatóknak. (Via BBC)