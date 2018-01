Kendrick Lamar is fellép az idei Szigeten

A részeg nyugat-európai fiatalok gasztro- és festékdobálós fesztváljává vált Sziget meglepő módon menő zenészeket jelentett be, mármint olyanokat, akik fel is fognak lépni a 2018-as Szigeten. A legnagyobb meglepetés nyilvánvalóan Kendrick Lamar, hiszen mikor lépett föl itt utoljára releváns és a passzátszelet éppen fújó mega-giga világsztár? Hát most föl fog. És nem ő az egyetlen izgalmas név a listán.



A Nagyszínpadon rajta kívül lesz még Mumford & Sons, fellép Kygo, a norvég sztárDJ és Liam Gallagher is, a délutáni sávban pedig a Lykke Li, a Bastille, a Parov Stelar, a Kooks, MØ, az izladi Kaleo és a Broadwayról indult Balkán-diszkós Gogol Bordello. Na meg a Clean Bandit, a Blossoms és a Milky Chance.



A többi színpad kínálatából olyan neveket dobtak be, mint Zara Larsson, a Wolf Alice, a Little Dragon, a Cigarettes After Sex, Fink, Seasick Steve, a Nothing But Thieves, a Slaves, az Everything Everything, Lewis Capaldi, a Lemaitre, a La Femme, Alle Farben, Joe Goddard live, a WhoMadeWho, a Shame valamint a francia elektronikus zenész, Perturbator. A veretős-csapatós nevek közül most a következőket lengették be: Above & Beyond, Ummet Ozcan, Sam Feldt, Jay Hardway és a The Him.