Railgunnal kísérletezget a kínai haditengerészet

Nagyon úgy tűnik, hogy a kínai haditengerészet railgunnal kísérletezget. Az Ars Technica és a TechCrunch is lehozta azokat a közösségi médiában terjedő felvételeket, amelyek alapján feltételezhető, hogy a kínai haditengerészet railgunnal szerelte fel egyik hajóját, a Hajang Sant.

A railgun egy elektromágneses fegyver, ami szilárd acéllövedékeket lő ki. A lényege, hogy a lövedéket nem robbanószer gyorsítja, hanem elektromágnesességgel,az amerikai hadsereg saját railgunjával végzett kísérleteiben 8000 km/h-át is meghaladó sebességgel lövi ki a szilárd, így olcsón előállítható, és biztonságosan tárolható lövedékeket, amelyek hatalmas mozgási energiájuk miatt irtózatos pusztításra képesek, simán átütik a hajók páncélzatát.