Tiborcz István nem pihen: két híres szállodát vett a Balatonnál

Ahogy azt az Origónak adott interjúban mondta, maga mögött hagyta a ledes közvilágítást Orbán Viktor veje, és mostanában inkább ingatlanban utazik. Nemrégiben írtuk, hogy Tiborcz István fejezi be a félkész luxusszállót a Dunakanyarban, most a Heti Válasz cikkéből kiderül, a Balatonnál, Keszthelyen is megvett két híres szállót.

Mint írják, a cégbíróságon most iktatott dokumentumokból kiderül: egy Pannon Tessera Hospitalis Zrt. nevű társaságban ugyancsak meghatározó részvényes a BDPST. (A Pannon Tessera Hospitalis pontos tulajdonosi szerkezete: a törzsrészvények többsége a Tiborcz Istvánnal régóta összefonódott West Hungária Bau-csoportnál van, a profit „hazavitelére” jogosító elsőbbségi papírokon viszont a BDPST és egy RLC Alfa nevű kft. osztozik. Utóbbi közvetve Fintha-Nagy Ádám ügyvédé, akit az Átlátszó.hu nemrég a Kulcsár Attila-féle brókerbotrány milliárdjaival hozott összefüggésbe).



A Pannon Tessera Hospitalis birtokolja a keszthelyi Balaton-part két híres szállodáját, a műemléki besorolású Hullámot és a felújítás alatt álló, kétszáznál is több szobát kínáló Helikont, valamint az utóbbihoz tartozó teniszcsarnokot, klubházat és pályarendszert. Ezeket a megújulást követően a Mészáros Lőrinc-féle Hunguest Hotels üzemeltetheti – erre utal legalábbis a Heti Válasz szerint, hogy tavaly óta a szállodavállalat fióktelepei közt tartják nyilván mind az épületeket, mind a sportlétesítményeket. A tulajdoni lapok szerint a keszthelyi Hullám–Helikon-projekt finanszírozója nem más, mint a felcsúti polgármesterrel szimbiózisban működő B3 Takarék.



A Hullám egy évvel ezelőtt Fotó: Urfi Péter/444.hu

A Heti Válasz először 2017 szeptemberében írt arról, hogy a Tiborcz Istvánnal kapcsolatba hozható összes luxusingatlan-kereskedő és szállodás zrt.-nél évekig titokban tartották a valós tulajdonosokat. Miután betekintést kértek a BDPST Zrt. részvénykönyvébe, Tiborcz az Origónak elismerte, hogy meghatározó tulajdonrésze van a közvetve a turai kastélyt is birtokló vállalatban.

Lista a nagy értékű luxusingatlanokról, melyek már a BDPST tulajdonában állnak:

Hullám szálló, Keszthely (műemlék)



Hotel Helikon és a hozzá tartozó teniszkomplexum, Keszthely



Turai kastély



Ranolder-villa, Badacsony



Épülő luxusszálló a lepencei strand fölött, Visegrád



Mahart–Weber–Münnich-házak óriástömbje a Pesti Vigadó mellett, Budapest



Orbánhegyi telek, Budapest (XII. kerület, Hangya utca 30.)



Andrássy út 43. szám alatti palota első szintje, Budapest



A BDPST-hez tartozó fővárosi és Budapest-közeli ingatlanokról készült képeinket itt találja.



És amiktől már megváltak: a Postabank-székház, egy Városligeti fasori villa és a bodajki kastély. A BDPST ezeket a Ghaith Pharaonhoz, Adnan Polathoz és Paár Attilához kötődő cégeknek adta el.