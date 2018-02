A New York Timesig is eljutott a hódmezővásárhelyi választás híre

"Magyarország kormányzó pártja, a Fidesz váratlan vereséget szenvedett egy időközi helyhatósági választáson, ezzel javítva az ellenzék halvány esélyeit a hat hét múlva esedékes parlamenti választáson" - írta hétfői napindító hírösszefoglalójában a Reuters tudósítására hivatkozva az Egyesült Államok és a világ vezető napilapja, a New York Times. Magyarország elég ritka szereplője a napindító hírösszefoglalónak, de Márki-Zay Péter győzelme még a New York-i szerkesztőknél is megugrotta a lécet.

A Guardian, már csak földrajzi helyzetéből adódóan, brit lapként a New York Timesnál gyakrabban foglalkozik Magyarországgal, így természetesen ez a lap is tág teret adott a hódmezővásárhelyi híreknek. A lap a francia AFP tudósítását szemlézte, melynek szintén az a leglényegibb megállapítása, hogy hat héttel az általános választások előtt ez az időközi helyhatósági választás megmutatta, hogy a Fidesz összefogással legyőzhető, ez pedig "akár még problémát is jelenthet a miniszterelnöknek".