Fél év börtönt kapott a youtube-os tréfamester, aki viccből agyonlőtte a pasiját

Fél év börtönre ítélte egy minnesotai bíróság a most húsz éves Monalisa Perezt, aki 2017. június 26-án egy virális videó rosszul elsült forgatásán halálosan megsebesítette párját, a 22 éves Pedro Ruizt.

A videó ötlete Ruiztól jött, az elképzelés az volt, hogy Ruiz a mellkasa elé tartott, négy centi vastag könyvvel felfogná a pisztolygolyót, amit Perez harminc centiről lőne ki rá. Nem fogta. A golyó simán áthatolt a könyvön, és halálosan megsebezte a férfit.

A kétgyermekes Perez bűnösnek vallotta magát, a bíró így kifejezetten enyhe büntetést szabott ki rá. A fél éves börtönbüntetést nem is egyben kell letöltenie, hanem a következő három évben, tíz napos részletekben. A bíró tíz évre próbára is bocsátotta Perezt, vagyis a következő tíz évben nagyon óvakodnia kell a törvénysértésektől, mert akkor bukja a vádalkuban kialkudott kedvező büntetési tételeket. (Via BBC)