Leleplezte 50 millió felhasználó adatainak eltulajdonítását, erre a Facebook letiltotta

"Felfüggesztett a @facebook. Mert felhívtam a figyelmet valamire. Valamire, amiről ők maguk maguk közt már két éve tudtak" - írja Twitterén Christopher Wylie. Ő a kulcsfigurája a Guardian a Cambridge Analyticáról szóló cikksorozatának. Wylie az egyik alapítója a cégnek, amibe Robert Mercer, Trump egyik fő anyagi támogatója 15 millió dollárral szállt be, és amely aztán Steven Bannon vezényletével az amerikai szavazók Facebook-profiljainak elemzésével nagyon célzott, pszichológiai hadviselésre hasonlító kampánnyal támadt a Facebookon.

„A végsőkig kihasználjuk, amit megtudtunk róluk, hogy a démonaikat célozhassuk" - mondta erről Wylie, aki egy éve szivárogtat a Guardiannek, amely most nagy cikkben mutatta be.

A Facebook főjogász-helyettese szerint az adatokhoz nem hekkeléssel, a felhasználók jelszavait jogosulatlanul megszerezve jutottak. De ez egyrészt nem cáfolja Wylie állításait, aki szerint a Facebook egy cambridge-i professzor, Aleksandr Kogantól szerezte az adatokat. Kogan egy Thisisyourdigitallife nevű applikációt fejlesztett a Facebookra, amely a felhasználók online ujjlenyomata alapján készített elemzéseket. Az applikáció hozzáférhetett a felhasználók adataihoz, ha azok beleegyezésüket adták. Kogan állítása szerint "szorosan együttműködött a Facebookkal", amely engedélyezte, hogy az appja hozzáférhessen az adatokhoz.

De még ha bizonyos felhasználók adataihoz még legálisan is férhetett hozzá Kogan appja, tovább nem adhatta volna azokat. Az app pedig nem csupán azoknak a felhasználóknak az adatait szívta be, akik hozzájárulásukat adták, hanem a kapcsolataik adatait is. Így férhetett hozzá ötvenmillió adathoz. Wylie szerint az még a Facebooknak is feltűnt, hogy milyen gyorsan szedi össze az adatokat Kogan applikációja.

A Facebooknak most nem csupán azért kell magyarázkodnia, hogy hogyan férhetett hozzá a Cambridge Analytica 50 millió felhasználó adataihoz. Hanem azért is, mert arról már 2016 óta tudniuk kell, hogy a cégnek vannak adatai Facebook-felhasználókról, mégis, a Times újságíróinak még egy hete is jelentéktelen semmiségként próbálták beállítani a történteket.