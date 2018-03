Egész oldalas hirdetésekben kért bocsánatot az adatlopásokért a Facebook

Mark Zuckerberg több amerikai és brit lapban is egész oldalas hirdetéseket jelentetett meg, hogy bocsánatot kérjen, amiért közel 50 millió felhasználó adataival éltek vissza. Szerinte a is egy 2014-ben kifejlesztett kvízjátékkal szivárogtak ki az adatok. Ebben elismerte, hogy a Facebook többet is tehetett volna azért, hogy a Cambridge Analytica nevű tanácsadó cég ne tudjon visszaélni az adatokkal. Zuckerberg azt írta, hogy nagyon sajnálja, hogy ezzel megtört a bizalom.



A bocsánatkérő hirdetések a New York Timesban, a Washington Postban, a Wall Street Journalban, a Sunday Telegraphban, a Sunday Timesban, a Mail on Sundayben, az Observerben, a Sunday Mirrorban és a Sunday Expressben is megjelentek.

Fotó: OLI SCARFF/AFP

Zuckerberg sajnálja, hogy akkor nem tettek többet az adatlopás megakadályozásáért, egyben azt ígérte, lépéseket tesznek azért, hogy ez ne ismétlődhessen meg újra. Zuckerberg azt írta, hogy ma már minden egyes alkalmazást megvizsgálnak, ami nagy mennyiségű adathoz fér hozzá. Arra gyanakszanak, hogy találnak még hasonlókat. Az ígérte, hogy amint találnak egy hasonlót, letiltják, és mindene egyes érintettet értesítenek.



A gyanú szerint a Cambridge Analytica a felhasználók beleegyezése nélkül, mintegy 50 millió Facebook-profil adatainak elemzésével próbált többet megtudni az amerikai választók politikai nézeteiről. A így megszerzett információkat aztán Donald Trump kampánycsapata használhatta fel. A botrány miatt több hirdető is elfordult a Facebooktól, és a cég piaci értéke több milliárd dollárt zuhant egy hét alatt. (BBC)