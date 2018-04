Éveken át egy kamu Pentagon-szakértő elemzett az ukrán és az orosz médiában

Nagyon súlyos és szövevényes cikket közölt hétfőn a kelet-európai ügyekkel is sokat foglalkozó brit oknyomozó portál, a Bellingcat. Annyira súlyos a történet, hogy ha egy nappal korábban jelenik meg, alighanem sokan gondolták volna egy túlgondolt április elsejei viccnek. Cikkük szerint ugyanis a Pentagon szakértője, David Jewberg, aki éveken át az ukrán és az orosz média gyakori megszólalója és ismert orosz ellenzéki politikusok hivatkozási alapja volt, nem is létezett soha: személye mögött egy befolyásos lett-amerikai üzletember és köre állhatott.

David Jewberg karaktere 2015-től kezdett el szárnyalni, előbb Facebookon, majd pedig idővel az ukrán és az orosz sajtóban is. Voltak elemzései, melyeket több százezren olvastak. A férfi papíron alezredes volt, sokakat ismert Washingtonban, népszerű Facebook-oldalt és egy saját honlapot is fenntartott.

Azonban, mint a Bellingcat cikkéből kiderül, David Jewberg sosem létezett húsvér valójában, alakját többen személyesíthették meg. Olyan amerikaiak, akik mind kapcsolódtak valahogy Dan K. Rapoporthoz.

A lett zsidó családból származó Rapaport nyolcévesen került az Egyesült Államokba, majd ott végezte el az egyetemet. Utána előbb Oroszországban, majd 2012 után az USA-ban építette karrierjét. 2016-ban Kijevbe tette át a székhelyét, 2017 elején pedig azért került be a neve ismét a hírekbe, mert Ivanka Trump az ő egykori washingtoni házába költözött be. Emellett azt is lehet tudni róla, hogy kapcsolatban áll ismert orosz ellenzéki politikusokkal.

Rapoport ezen kívül azt is állítja magáról, hogy a 2012-es kampányban Mitt Romneynak adott oroszügyben tanácsot, 2015-2016-ban pedig Jeb Bush külpolitikai tanácsadó-csapatának tagja volt. Ugyanakkor a Bellingcat érdeklődésére kiderült, hogy egyik kampánycsapatból sem emlékszik rá senki.

A most megjelent cikk szerint mindenesetre Rapoport barátai és munkatársai segíthettek fenntartani Jewberg profilját. Jewberg fotóihoz például egy egyetemi barátja korabeli fényképeit használták fel Facebookon, és több washingtoni barátja is úgy írt róla, mintha létező személy lenne. De a kamuszakértő felépítése profi munka volt, nemcsak barátok vettek részt benne. Jewberg hamisított papírokat és belépőket is kapott, többek között a Pentagon-beli szerepét is igazolandó. Később a lap újságíróinak az amerikai védelmi minisztérium és a külügyminisztérium is azt közölte, hogy sosem alkalmaztak David Jewbergnek nevezett embert.

Jewberg karrierje évek óta épült fel az ukrán, majd az orosz sajtóban. Egykori amerikai katonaként és elemzőként mutatták be, aki tanácsot ad amerikai minisztériumoknak. Teljesen felépített katonai karrierje is volt: az ohiói szülőktől származó David eszerint 1988-ban érettségizett, majd katonai pályára lépett, megjárta Szomáliát, Jement, Koszovót, Afganisztánt és Irakot. Közben haladt előre kutatói pályája is, így idővel vezető elemzője lett a védelmi minisztériumnak.

Jewberg ezzel párhuzamosan 2015 tavasza és 2017 ősze között fenntartott egy igen népszerű Facebook-oldalt is, amire némileg amerikaias orosz nyelven, illetve ritkábban angolul posztolt. Posztjaiban az Obama utolsó éveiben romló amerikai-orosz viszonynak megfelelő amerikai álláspontot hirdette, ami keményebb fellépést szorgalmazott Putyinnal szemben. Jewberg ezen kívül jelent volt szakmai profiljával a LinkedIn-en, és volt saját honlapja, a jewberglist.com. A cikk külön kitér arra, hogy a LindedIn-profil nagyon profin volt összeállítva, Jewberg karakterének számos ismert és elismert nyugati Oroszország-szakértővel volt ott kapcsolata.

A Facebookon Jewberg a Putyin-ellenes oroszok népszerű karaktere lett: rendszeresen gúnyolódott a kormánybarát szerzőkön, foglalkozott népszerű témákkal is, miközben sorra jelentkeztek a nagy elemzései az orosz- és ukrán külpolitikai kérdésekről. Jewberg felemelkedésére felfigyelt az amerikai orosz közösség is, erről az USA-ba költözött orosz újságíró, Kseniya Kirillova beszélt a lapnak: elmondása szerint 2015-ben az amerikai liberális orosz közösségben mindenkinek feltűnt Jewberg felemelkedése. Egy eredeti és friss Putyin-ellenes hang volt az övé az ellenzéki szereplők szemében.

Jewberg ezen kívül segített abban is, hogy hogyan lehet felvenni a küzdelmet a putyini dezinformációs kampányokkal, ötleteket és szempontokat adott arról, hogy hogyan lehet felhívni a figyelmet a putyini Oroszország valódi arcára, és hogyan érdemes vitatkozni Putyin online híveivel. 2016-ban egy hamar virálissá váló nyílt levelet is elindított, melyben arra szólította fel a Facebookot, hogy alkalmazzanak több orosz nyelvű moderátort, és tegyenek az orosz propaganda visszaszorításáért.

Jelentősége annyira megnőtt, hogy beszámolók szerint ismert ellenzéki orosz politikusok rátették őt is arra a listára, ami azoknak a nevét tartalmazta, akiknek a profilját védetté kívánták nyilvánítani a Facebooknál. Az ilyen profilokat sokkal nehezebb felfüggesztetni, védelmet élveznek a feljelentésekkel szemben. Ez a lista 2015 végén állítólag Mark Zuckerbergig jutott, 2016-ban pedig a Facebook több magas beosztású hivatalnoka konferenciahívással kereste meg Jewberget. A közösségi oldal kelet-európai részlegének vezetője, illetve a globális tartalmi szabályozásért felelős vezető is beszélt vele, erről maga Jewberg számolt be oldalán. A beszélgetés során saját beszámolója Jewberg a Facebook Putyin rendszere iráni elfogultságát sérelmezte, illetve szerinte igaztalanul felfüggesztett profilok újraaktiválását kérte. A Facebook részéről senki nem kívánta kommentálni most a lap értesüléseit.

Kezdett gyanús lenni

Jewberg kifejezetten szeretett fotókat posztolni magáról. Katonaként és szabadidős tevékenységek közben is látható volt ezeken, ezzel is erősítve a profilt, hogy itt egy magasra jutó amerikai ex-katona beszél a Putyinnal elégedetlen oroszokhoz. Csakhogy, mint a Bellingcat kiderítette, ezeken a fotókon egy texasi férfi, Steve Ferro volt látható. Aki amúgy Rapoport jóbarátja még az egyetemi évekből. A cikkben számos konkrét képegyezést is bemutat a lap, és vannak képek, ahol digitálisan kicsit manipulálták Ferro arcát.

Közben Jewberg egyre komolyabb szereplője lett az ukrán médiának: Facebook-posztjairól szóló összefoglaló cikkek több ezer megosztásig jutottak. Különösen népszerű volt Jewberg elemzése arról, hogy Oroszország hogyan veszítene el egy háborút a NATO-val szemben, ez az írás több mint 200 ezer olvasót vonzott be. Jewberg ebben a cikkben nagyon alaposan, számos katonai szakkifejezést bevetve írta le, hogy hogyan alakulna egy esetleges háború, és hogyan érne az véget 10-20 nap alatt orosz vereséggel.

Ukrán újságírók elmondása szerint nem nagyon volt miért kételkedniük Jewberg létezésében: alaposan kidolgozott életrajza volt, közérthetően és érezhetően szaktudás birtokában írt az orosz-ukrán konfliktusról, az interneten számos kép volt található róla. Ekkor már a legismertebb ukrán lapok is úgy hivatkoztak rá, mint a Pentagon-tisztviselőre, aki a 10 nap alatt bekövetkező orosz vereséget vizionálja. Jewberg emailben adott interjúiban pedig pont azt mondta el, amit az ukrán közvélemény hallani akart: a Krím megszállásával Oroszország csak ártott magának és erősebbé tette a NATO-t, a Krím pedig vissza fog kerülni Ukrajnához.

2016 októberére Jewberg az ukrán média sztárja lett, a legnagyobb híroldalak és csatornák foglalkoztak az elemzéseivel, és mindenki úgy kezelte, mintha egy befolyásos Pentagon-tisztviselőtől származnának ezek az előrejelzések.

Ezek az előrejelzések természetesen hamar utat találtak az orosz állami médiába is, ahol előbb amerikai fenyegetésként mutatták be őket, egy közel félmillió megtekintésig jutó cikkben az állami hírügynökség oldalán már az új Barbarossa hadműveletként hivatkoztak rá, de közben a védelmi misztérium saját csatornája már elkezdte pedzegetni, hogy vajon Jewberg valóban a Pentagon alkalmazottja-e.

A Barbarossa hadműveletes párhuzammal élő Vladimir Bychkov egy nappal később újabb cikkel jelentkezett, melyben beszámolt arról, hogy értesült arról, hogy Jewberg akár kamu személy is lehet, de ez nem számít, mert az ami most az ukrán sajtóban elterjedt, az csupa olyan felvetés, amiről jelenleg nyíltan beszélnek az Egyesült Államokban.

Ekkorra már a Kreml-közeli lapok nyíltan kételkedni kezdtek Jewberg történetében. A Pravdába az egyik legismertebb orosz katonai elemző, Viktor Baranets már egyenesen arról ír, hogy Jewberg egy megbízhatatlan személy, aki nem annak adja ki magát, aki valójában. Ugyanakkor a Bellingcatnak nyilatkozó elemzők szerint ha Oroszország rá is jött, hogy Jewberg kamu lehet, nem volt érdekük egyértelműen leleplezni: az ukrán médiában keringő nyilatkozatai jó alkalmat teremtettek arra, hogy az amerikaiak agressziójáról szólhasson az orosz közélet.

Jewberg már az amerikai választások előtt több posztban utalt rá, hogy nem szimpatizál Donald Trumppal, Trump megválasztása után pedig egy nappal egy Facebook-posztban jelentette be, hogy távozik a Pentagonból. A posztolást ugyanakkor nem hagyta abba, utána még hónapokon át írt különféle amerikai- és oroszügyi kérdésekről.

A lebukás

Még 2015 novemberében, egy Kínában élő orosz blogger, Ruslan Karmanov egy hosszú, káromkodásokkal teli blogszpotban írt arról, hogy nevetséges a felvetés, miszerint az ekkor még főleg csak a Facebookon ismert David Jewberg valós személy lenne. Jewberg felvette vele a kapcsolatot, és különféle fotókkal igyekezett bizonyítani, hogy tényleg övé az oldal. Mivel Karamanov azt gyanította, hogy ukránok készítik Jewberg profilját, ezért Jewberg többek között washingtoni Starbucks-számlával igazolta, hogy az USA-ban él, de az orosz blogger szkeptikus maradt.

Jewberg állítólag meg is fenyegette a férfit, később pedig egy nyilvános csoportban követelt tőle bocsánatkérést. De hiába a korai kétely felbukkanása, ez nem akadályozta meg a profil felemelkedését.

Ráadásul Karamanov már össze is kötötte Jewberg alakját Rapoporttal, ugyanis feltűnt neki, hogy az amerikai milliomos befektető milyen sokat tett azért, hogy megerősítse Jewberg online hitelességét. Közös képet is osztott meg magukról (amin persze Ferro volt látható.)

Karmanov ezen kívül olyan nyomokra is akadt, amikor Rapoport Facebookon egy orosz férfit azzal fenyegetett meg online viselkedése miatt, hogy Jewberg fogja jelenteni ezt majd a munkáltatójának, egy amerikai védelmi cégnek, és ezért az orosz férfi elveszítheti az állását, és az országból is kitehetik. Rapoport ezen kívül is gyakran hivatkozott Facebookon Jewbergre, mint „barátjára és testvérére”, illetve katonai szakértőre. Valamint az orosz ellenzéki körökben járatos Rapoport nyíltan beszélt arról, hogy munkakapcsolatban van Jewberggel. Ennek köszönhetően pedig orosz ellenzéki politikusok is többször hivatkoztak a Pentagon-szakértőre, nyilván jelentősen növelve a hitelességét.

A Bellingcat többek között ezrekre a gyanús jelekre építve kezdett el nyomozni a Pentagon szakértője után. És hirtelen nagyon sok minden zúdult a nyakukba: miközben a Pentagon közölte velük, hogy sosem volt ilyen néven alkalmazottjuk, akadt orosz szereplő, aki nyíltan beszélt arról, hogy Jewberg nem egy valódi személy: az egykor befolyásos ellenzéki politikus, Ilja Ponmare, aki 2014-ben hagyta el Oroszországot, 2017-ben elismerte a Bellingcat újságíróinak, hogy tudott róla, hogy Jewberg mögött egy Washingtonban ismert személy áll, de megnevezni nem kívánta. Elmondása szerint amúgy Jewberg ukrán és orosz népszerűsége a teremtőjét is meglepte.

Majd jött az igazi leleplezés, az egyik legismertebb amerikai Oroszország-szakértőtől, David Sattertől, aki korábban többször nevezte online felületeken barátjának Jewberget, majd amikor 2017-ben a Bellingcat stábja már elég sok gyanús jelet gyűjtött össze, írtak a férfinak, aki válaszában elismerte: tud róla, hogy Jewberg az Dan Rapoport fedőneve. Hogy lehet valami kapcsolat Jewberg alakja és Rapoport között, azt már több orosz ellenzéki és orosz-szakértő elismerte, de Satter volt az első, aki megerősítette, hogy ugyanaz a két személy.

Az is feltűnő volt, hogy a Jewberg oldalára kommentelő ismertebb amerikai szereplők mind Rapoport ismerősei. Köztük volt az amerikai haditengerészet jelenleg is szolgáló alezredese, Ben Anderson. Ügyében azóta vizsgálat is indult, mert felmerült a gyanú, hogy ő maga is megszemélyesítette időnként online a Pentagon szakértőjét. Más ismert katonatisztek szerepe annyi volt, hogy Jewberg profilján hivatkozhatott rájuk, mint ismerőseire.

A legfontosabb szereplő pedig Steve Ferro volt, akinek a fotóját felhasználták Jewberg megformálásához. Ferro 2017 szeptemberén telefonon a lap újságírójának letagadta, hogy ismerne bármiféle David Jewberget, az emailmegkeresésekre pedig nem válaszolt. Ugyanakkor nem sokkal a kapcsolatba lépés után eltűnt egy csomó régi fénykép a Facebook-oldaláról, melyeket Jewberghez is használtak.

David Satter mellett a washingtoni székhelyű ellenzéki Free Russia Foundation munkatársai is megerősítették, hogy Rapoport találmánya volt Jewberg. Korábban az alapítvány egy korábbi munkatársa is posztolt Jewberg oldalára, és amikor az újságírók ezzel kapcsolatban érdeklődtek az alapítvány vezetőinél, Jewberg Facebook-oldalán megjelent egy figyelmeztetés, hogy nyomoznak utána. Az alapítvány elnöke, Natalia Arno ugyanakkor megerősítette a lapnak, hogy Dan Rapoport tartotta fenn a profilt, és ezt számos orosz ellenzéki tudta Washingtonban.

Szinte rögtön ezután, 2017 augusztusában, Jewberg közösségi oldala és honlapja eltűnt az internetről.

A lap persze próbált korábban személyes találkozót is összehozni Jewberggel, de a férfi csak emailben volt hajlandó kommunikálni velük.

Rapoport a lap korai megkereséseire csak nevetségesnek nevezte a felvetést, majd amikor az alapítvány munkatársai közül többen is nyilvánosan megerősítették, hogy ő áll Jewberg mögött, azzal vádolta meg a Bellingcat újságíróját, hogy az orosz biztonsági szolgálatnak, az FSZB-nek dolgozik. Azt többször is tagadta, hogy köze lenne Jewberg felépítéséhez, sőt, még azt sem ismerte el, hogy Jewberg ne lenne valódi személy.

A nagy kérdés persze a miért: miért érte meg Rapoportnak létrehozni ezt az elemzőt, és mi lehetett vele a célja. Az is kérdés persze, hogy ehhez miért egy ilyen furcsán hangzó nevet választottak mindehhez. Ráadásul bűncselekmény gyanúja is felmerült, hiszen egy kamu Pentagon-alkalmazott megszemélyesítése alighanem törvényellenes.

A Bellingcat a cikk vázlatát a megjelenés előtt megmutatta biztonságpolitikai szakértőknek, hogy mit gondolnak, miért történhetett mindez: Glenn Carle, aki 23 évet húzott le a CIA-nál, és a nemzeti hírszerzési bizottság helyettes vezetője is volt, és azt mondta, hogy ezt csak egy bolond rakta volna ezt így össze. Szerinte ha ezt tényleg egy Putyin-ellenes szereplő kreálta, akkor egy szar kezdeményezés volt, ezért benne az is felmerült, hogy nem inkább egy orosz dezinformációs kampányról van-e itt szó.

A szentpétervári állami trollgyárakat felfedő orosz újságíró, Lyudmila Savchuk-Borisova pedig arra jutott, hogy a Jewberg-sztori sokban hasonlít az orosz állami trollok működésére: ugyanúgy kamu fiókot kreáltak, és csoportos munka volt. Szerinte ez ugyanolyan propagandagyártás volt, mint a Kreml-féle. Ugyanakkor beszélt arról az orosz híresztelésről is, hogy egyes nyugati "orosz-ellenesnek" megbélyegzett szakértőket is az oroszok fizetnek, hogy aztán aztán a helyi sajtóban gyapálhassák őket.

A London School of Economics szakértője, Peter Pomerantsev elsőre egy szürreális átverésnek látta a sztorit, mivel ez nem az a módszer, amivel a titkosszolgálatok dolgoznak. De ahogy egyre többet gondolkozott rajta, arra jutott, hogy lehet egy szabadúszó projektről van szó, amit valaki elkezdett saját szakállára, és később értékesíteni tudta egy vevőnek. Szerinte amúgy a jövőben egyre több hasonló sztoriba fogunk belefutni. Ugyanakkor ő is úgy látja, hogy a sztori egy bizarr propagandakampányt jelentett az orosz állami média számára.

A rendkívül hosszú cikk azzal zárul, hogy az elmúlt években komoly kérdés lett a nyugati országokban, hogy hogyan érdemes felvenni a harcot az orosz állami propagandával szemben. Sokféle megoldási ötlet született, különféle projektek indultak ezzel kapcsolatban, és bár sok vita lesz még ezeknek a hatékonyságáról, abban alighanem mindenki egyetért,