Németh Szilárd: „A politikának nem az a dolga, hogy a média életében keverjen-kavarjon”

A Heti Tv csatornán, Breuer Péter műsorában Németh Szilárd volt a vendég és persze szóba került a Magyar Nemzet megszűnése is. A Fidesz alelnöke, ahogy a Népszabadság bezárásakor, úgy most is megkeményített szívvel nyilatkozott.

Szerinte a Nemzet pártlappá silányult az elmúlt években, és ez történik egy újsággal, ha az „egy milliárdos, egy bosszúálló kezébe kerül”. (Simicska Lajos cége a Mahir 1999-ben vette meg a Magyar Nemzetet.) A csepeli politikus úgy gondolja, hogy a Magyar Nemzetet tönkretették, előfizetői megfogyatkoztak és „képtelen eltartani magát egy normális helyzetben.”

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a tucatszámra utcára kerülő újságírókkal, Németh azt válaszolta, hogy szerinte a lapban nem újságírók dolgoztak, illetve nem csak újságírók. Majd kifejtette, hogy ez nem a kormány problémája, mert az nem jó dolog, ha a politika a média életébe belekavar.

A beszélgetés csúcspontja az volt, mikor kérdésre válaszolva kijelentette, hogy „ha most Horn Gyula véleményt mondhatna a Magyar Nemzetről, lesújtó lenne a véleménye.”



A fentiek voltak az interjú erősen véleményes részei, ami viszont hírértékű lehet, hogy Németh Szilárd úgy látja, hogy ha a „Magyar Nemzet visszatér a tradícióhoz, akkor az újság sorsa valamilyen formában meg fog oldódni.”