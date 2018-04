Felgyújtotta magát a melegjogokért és a környezetért harcoló amerikai ügyvéd

David S. Buckel egy 2006-os bírósági tárgyalásán New Jersey-ben, ahol a melegházasság mellett érvelt. Fotó: JOSE F. MORENO/ASSOCIATED PRESS

A hatvanéves David S. Buckel az Egyesült Államok tán legismertebb melegjogi ügyvéde volt. Szombaton felgyújtotta magát a brooklyni Prospect Parkban. Maradványait egy baseball-pálya melletti mezőn találták meg, amellett az ösvény mellett, amit a futók és a biciklisták használnak.

Buckel búcsúlevelet is hagyott maga után egy bevásárlókocsin, amit a holttestétől nem messze találtak. A levelét több újságnak, köztük a haláláról hírt adó New York Timesnak is megküldte. Ebben arra buzdította az embereket, hogy a bolygó fennmaradása érdekében éljenek kevésbé önző életet.

Buckel akkor lett világhírű, amikor egyik legismertebb esetét Hollywood is feldolgozta. A Boys Don't Cry című filmben, melynek főszerepéért Hilary Swank elnyerte az Oscar-díjat is, Brandon Teena történetét dolgozzák fel. A transzgender Teenát Nebraskában, Falls Cityben gyilkolták meg, Buckel pedig a helyi hatóságok ellen indított perében bizonyította, hogy a helyi seriff felelős volt a haláláért, mert nem biztosított neki védelmet.

Buckel ezután évekig a Lambda nevű melegjogi szervezet jogi csapatát vezette, a melegházasság érdekében harcolt. Miután ezzel felhagyott, figyelme egyre inkább a környezeti kérdések felé fordult, búcsúüzenetében is erre utalt.

"A szenyezés elpusztítha a bolygónkat, lakhatatlanná teszi a víz, a talaj, a levegő szennyezésével és a klíma megváltoztatásával. A bolygó lakóinak nagy része most egészségtelen levegőt lélegzik a foszilis üzemanyagok miatt, ez sokak korai halálát okozza. Az én, foszilis üzemanyag okozta korai halálom csak reflexió arra, amit magunkkal teszünk" - írta. (Via The New York Times)