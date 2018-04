A választási irodának már papírja is van róla, hogy egy hete bénázik a honlapjával

Az országggyűlési választások reggelén elszállt a legfontosabb választási információkat közzétevő honlap, a valasztas.hu. A Nemzeti Választási Iroda honlapja egyszerűen nem bírta a sok érdeklődőt, ezért átállították egy csökkentett üzemmódú honlapra, és hiába telt már el azóta több mint egy hét, még mindig nem sikerült visszaállítani.



Ez több problémát okozott:

A pártok és jelöltek egy ideig képtelenek voltak elérni a szavazóköri jegyzőkönyveket, ezt végül az NVI cd-n küldte el nekik.

Sokáig elérhetetlenek voltak a korábbi választások adatai,

illetve egy sor más fontos információ, például a választási testületek korábbi határozatai.

A hiányosságokat azóta többen is szóvá tették, a Nemzeti Választási Bizottság pedig egy szombati és egy hétfői határozatában is kimondta, jogsértő, hogy az alapvető információkat nem lehet elérni az NVI honlapjáról, és erre az sem magyarázat, hogy az oldal a túlterhelés miatt csökkentett üzemmódban működik. Szombaton felszólították az NVI-t, hogy tegyék közzé például a választási szervek elérhetőségi adatait, a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjét és a Nemzeti Választási Iroda elnökének vagyonnyilatkozatait. Ezt azóta közzé is tették.

Hétfőn pedig arra szólították fel az NVI-t, hogy kerüljenek fel a honlapra a Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 8-a előtt hozott határozatai. A jegyzőkönyveket, illetve a korábbi választások eredményeit már korábban visszatették a honlapra.



