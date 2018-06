Beleremeg a német kormány a menekültekről szóló vitába

Egyre kellemetlenebb a német koalíciós vita, mert hétfőig valakinek engednie kell, és egyelőre nem látszik, hogy ki lesz az.

A vita a két kereszténydemokrata párt, a CDU és a bajor CSU között azon megy, hogy Bajorország hétfőtől vissza akarja fordítani a határról azokat a menekülteket, akiket egy másik EU-s országban már regisztráltak. Ez elvben következetes végrehajtása lenne a dublini rendeletnek, aminek reformjáról június végén tárgyalnak majd az EU-s országok vezetői. A dublini rendeletet 2015 óta nem tartják be a tagállamok, ám a helyette javasolt csomagot több tagállam sem fogadja el, Magyarország például a kötelező kvótarendszer lehetősége miatt.

Míg a bajor visszafordítási politikát támogatja Horst Seehofer CSU-s belügyminiszter, addig a rendszer bevezetését a CDU-s Angela Merkel kancellár elfogadhatatlannak tartja.

Merkel attól tart ugyanis, hogy ha a bajorok nem engedik be a menekülteket, és azokat visszafordítják Ausztriába, akkor annak beláthatatlan hatása lesz: az osztrákok várhatóan visszaállítják a határok ellenőrzését, amit újabb határzárak követhetnek, és végül megszűnik a schengeni rendszer. És ez óriási gazdasági károkat okozna az európai és a német gazdaságnak is, nem is beszélve azokról a politikai vitákról, amelyek súlyosan terhelnék az egyébként is igen feszült EU-s kapcsolatokat. Továbbá nem sok értelme lenne az egésznek, mert ugyan néhány napig lehetne mutogatni visszafordított menekülteket, de utána az olaszok és a görögök valószínűleg nem regisztrálnák az érkezőket többet.

Seehofer és Merkel. Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

A CSU viszont - készülve az októberi bajor tartományi választásokra - meg akarja mutatni, hogy vége nyitott határok politikájának.

Merkel két hetet kért a bajoroktól, hogy addig "európai megoldást" találjon. Az egyik lehetőség, hogy az EU-csúcsra összetákol egy kompromisszumot a dublini rendelet reformjáról, bár erre elég halvány az esély. A másik ötlet állítólag az, hogy lefizeti az olasz és a görög kormányt, hogy helyezzék el német pénzből egyelőre a menekültjeiket.

Seehofer egy vasárnap megjelent interjújában azt mondta, hogy sem Merkelt nem akarja leváltani, sem a koalíciót nem akarja felmondani, de ragaszkodik a menekültek visszafordításához. Csakhogy ebben az esetben vagy Merkelnek kell engednie, amit nem akar, vagy pedig ki kell rúgnia Seehofert a kormányából, ami után kormányválság jöhet. (Reuters)