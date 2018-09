Babos Tímea és Fucsovics Márton, a két legjobb magyar teniszező minden kapcsolatot megszakít a szövetséggel

Babos Tímea és Fucsovics Márton a magyar teniszezőnő Facebook-oldalán közösen jelentették be, hogy stábjukkal együtt minden kapcsolatot megszakítanak a Magyar Tenisz Szövetséggel (MTSZ):

„(...) továbbiakban nem kívánunk a Szövetséggel együttműködni, mindaddig nem adjuk a nevünket egyetlen az MTSZ-hez köthető eseményhez, versenyhez, amíg a Szövetség működésében nem lesznek jelentős változások, a vezetőség nem változtat a játékosokhoz való viszonyán és a jelenlegi szakmai koncepcióján. Tesszük ezt elsősorban a magyar tenisz érdekében. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy nem tartunk igényt anyagi támogatásra a Szövetségtől. Járjuk a magunk útját, büszkén képviseljük Magyarországot a WTA és az ATP Tour versenyeken, és bízunk benne, hogy az Olimpiai kvalifikációs időszak kezdetéig sikerül rendezni ezt a nem egészséges helyzetet (...)”.

Fucsovics borította a bilit

Augusztus 24-én, pénteken vált láthatóvá a nyilvánosság számára is, hogy komoly feszültségek terhelik a legjobb teniszezők és a sportág vezetőinek viszonyát.

Fucsovics Márton - aki épp a volt világelső, a szerb Novak Djokovic elleni meccsére készült New York-ban a US Openen - aznap Facebook-oldalán írt arról, hogy miközben az MTSZ vele népszerűsíti a magyar válogatott közelgő Davis-kupa összecsapását Csehország ellen, játékostént nem kap kellő támogatást a munkához, és a szövetség vezetői alig tartják vele a kapcsolatot.

A teniszező élete szezonját futja épp. 36 év után nyert újra férfi ATP-tornát idén az országnak, és 40. a világranglistán. Azt írta, ha nem biztosítják számára a megfelelő feltételeket, nem utazik haza a Davis-kupára.

"Jellemző a mostani hozzáállásra, hogy három héttel a csehek elleni sorsdöntő mérkőzés előtt még senki nem keresett meg a közelgő Davis Kupával kapcsolatban. Csak abból gondolom, hogy a szövetség számít a játékomra, mert hetek óta velem népszerűsítik az eseményt"- írta Fucsovics a posztban.

Erre a szövetség csuklóból annyit reagált az MTI-nek, hogy megpróbálták felvenni a kapcsolatot a stábbal, viszont egy hétig vártak, mire részletes válaszokat adtak a magyar teniszező panaszaira - akkor viszont egyből tüzeltek is. Pénteken a sportigazgató Juhász Gábor a Digisport adásában beszélt arról, hogy amennyiben Fucsovics tényleg nem jön haza a csehek elleni meccsre, úgy három évre szóló 40 milliós szerződését kockáztatja. Jellemző a helyzetre, hogy a teniszező stábja ennek a szerződésnek a létezését is kétségbe vonja.



A Nemzeti Sportban másnap Joó György, a játékos menedzsere is érzékeltette, hogy nagyon elmérgesedett a viszony: azt nyilatkozta, 95 százalék, hogy Fucsovics nem játszik majd.

Fucsovics Márton a 2018-as Australian Openen Fotó: WILLIAM WEST/AFP

Babos azonnal kiállt Fucsovics mellett

Joó az utóbbi napokban már egyszerre képviselte Babost és Fucsovicsot is a szövetséggel folytatott vitákban. A teniszezőnő, aki július óta párosban vezeti párosban a nők világranglistáját, rögtön Fucsovics első posztja után felsorakozott társa mellett, és a következőt írta:

„nem mehetek el szó nélkül Fucsovics Marci tegnapi bejegyzése mellett. Mivel én már hat (igen, jól olvastátok, HAT) éve törekszem - eredménytelenül- egy konstruktív, hosszú távú kapcsolat kialakítására a Magyar Tenisz Szövetséggel, ezért szomorúan bár, de meg kell állapítanom, hogy nemcsak, hogy megértem, hanem támogatom Marcit és csapatát”.

Babos is arra utalt a bejegyzésben, hogy a szövetség hozzáállása demoralizáló, különösen látva azt, hogy más országok mennyire megbecsülik a kiemelkedő teljesítményeket.

A vita azt követően harapózott el igazán, hogy a kritikákra reagálva az MTSZ nyilvánosságra hozta, hogy az elmúlt három évben mekkora összeggel támogatta Fucsovics felkészülését. Az MTI-nek küldött közleményükben jelezték: a Fucsovicsot edző Sávolt Attila trénernek három év alatt közel 70 millió forintot plusz prémiumot utaltak át. Sávolt állításuk szerint pozíciót is kért a szövetségben, de ennek megadását nem találták indokoltnak.

A szövetség ezért a támogatásért cserébe viszont elvárta, hogy a játékos vegyen részt a válogatott mérkőzésein. Nyilvánosságra hozták azt is, hogy Babos „a támogatói megállapodással rendelkező években összesen több mint 45 millió forint támogatást kapott az MTSZ részéről”.

Babos Tímea (j) szalad ünnepelni a földön hitetlenkedő Andrea Hlavackovához a WTA-világbajnokság páros döntőjének megnyerése után 2017. október 29-én, Szingapúrban. Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

Fucsovics edzője szerint a főtitkár személyes bosszúhadjáratot folytat a játékos és stábja ellen

Ezen a ponton már érezhető volt, hogy nem lesz visszaút, és végleg szakítanak a felek. Babos pénteken úgy reagált, hogy a 45 millió forint hét évre elosztva évi 6,43 millió forintot jelent, amit „bármelyik NEK Akadémián pallérozódó, maximum közepes nemzetközi sikereket elérő játékos többszörösen megkap". Ehhez képest, közölte a világelső teniszezőnő,

„ennek a támogatásnak sokszorosát, hét év alatt 645 millió forintot költött edzői bérekre, utazásra, étkezésre, szállásra, felkészülésre, egészségügyi ellátásra”,

miközben az MTSZ folytatólagosan használta az ő nevét, arcát, eredményeit a kommunikációjában, hozzátéve, hogy az olimpiai kvalifikáció költségeit is saját keretéből fedezte. Babos azt is írta, az idei támogatási tervezetét is csak az ügy kipattanása után kapta kézhez.

Valamivel korábban Sávolt is cáfolta a szövetséget: az edző még csütörtökön nyilatkozott az MTI-nek arról, hogy 2015 novembere óta nettó 38 millió forintot kapott kézhez. Szerinte „a 70 milliós szám maximum bruttóban lehet reális, ez a közlés így félrevezető”, javadalma így is messze elmarad a nemzetközi sztenderdektől.

Az edző egyébként abban láttatta a konfliktus okát, hogy a szövetség főtitkára, Richter Attila sokáig Fucsovics menedzsere is volt.

Korábbi pályafutása során mindvégig Joó György egyengette a játékos útját - de három évvel ezelőtt személyes okokból hátralépett, akkor kerültek a teniszező ügyei Richterhez. Ez a kapcsolat júliusban megszakadt, miután Fucsovics jelezte, szeretne visszatérni korábbi mentorához, Joó Györgyhöz. Sávolt szerint „Richter Attila egójától vezérelve bosszúhadjáratot indított ellenem és Marci ellen, mert ő a továbbiakban csak Joó Györggyel akar dolgozni”.

Itt tart most a történet, az MTSZ egyelőre nem reagált a két teniszező közleményére. Amint érkezik válasz, közölni fogjuk.