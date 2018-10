Még egy vendég meghalt a szendvicsezőben, mert az első vendég halála után sem tüntették fel az allergén anyagokat

A Pret a Manger nevű, 9 oszágban 530 étteremmel jelenlévő brit szendvicsezőlánc beismerte, hogy egy kamaszlány 2016-os, nemzetközi botrányt kiváltó halála után pár hónapja még egy kuncsafjuk halt bele a náluk megevett ételbe.



A 2016-os ügy pár hete, szeptember 24-én újra bejárta a világsajtót - mi is írtunk róla - mivel aznap kezdődött az a per, amit annak a 15 évesen meghalt Natasha Ednan-Laperouse-nak a családja indított a cég ellen, aki két évvel korábban a londoni Heathrow reptéren megevett szendvics szezámmag-tartalma miatt nem sokkal később sokkot kapott a repülőn, majd egy nizzai kórházban meghalt. Ednan-Laperouse súlyos szezámallergiában szenvedett, a bagettszendvics címkéjén viszont nem tüntették fel ezt az összetevőt.

A Pret a Manger most azt ismerte be, hogy 2017. decemberében egy újabb vendégük halt meg amiatt, hogy a szendvicsén nem tüntettek fel egy allergén alapanyagot, ezúttal a laktózt. Ebben a második számú, a nagy-britanniai Bath városában megvásárolt "super-veg rianbow flatbread" nevű szendvicsben ugyanis elvileg laktózmentes joghurt volt az egyik alapanyag, ami csak elvileg bizonyult laktózmentesnek. A lánc a halálos hibáért a CoYo nevű, vegán tejtermékeket gyártó beszállítóját hibáztatja, a joghurtnak ugyanis elvileg laktózmentesnek kellett volna lennie.

Hiába halt meg egy újabb ember, az összes érintett cég hosszú hónapokig titkolózott: a Pret a Manger csak most beszélt az esetről, és azt is csak most tudták összerakni az újságok, hogy a CoYo miért jelentette be februárban, hogy visszahívja a vegán joghurtjait, mert egy beszállítójuk állítólagos hibájából azok nyomokban tejet tartalmazhattak.

Az is csak ma lett teljesen világos, hogy a Pret a Manger miért jelentette be múlt szerdán, hogy novembertől kezdve minden szendvicsét fel fogja címkézni az abban felhasznált allergén hozzávalók listájával.

A brit sajtó percekkel ezelőtt írta meg, hogy beazonosították a vegán szendvics áldozatát, a 42 éves Celia Marsh személyében.

(via New York Times)