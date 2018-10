Élete végéig kitiltották Ukrajna területéről Sándor Györgyöt, az egykori magyar válogatott focistát

Újabb apró botránnyal bővült az amúgy is meglehetősen feszült magyar-ukrán diplomáciai viszony: a Blikk írt arról, hogy Ukrajna örökre kitiltotta területéről a kárpátaljai fociválogatott tagjait.

Van egy labdarúgótorna, melyen az el nem ismert, állam nélküli országok csapatai játszanak egymással. Az idei verseny Nagy-Britanniában volt, és itt a kárpátaljai válogatott nyert. A csapatban számos magyar játékos is helyet kapott, többek között a nyolcszoros magyar válogatott Sándor György.

A lap információi szerint a kárpátaljai válogatott tagjai ellen az ukrán sportminiszter, Ihor Zsdanov kezdeményezett eljárást, szeparatista törekvéssel vádolva a csapatot. A sportvezető csak azt kezdeményezte, hogy a tizennégy játékost tiltsák el minden sporttevékenységtől az ország területén belül. De a döntés a vizsgálat után végül az lett, hogy a játékosokat kitiltották az ország területéről is, azaz többen többet nem mehetnek vissza szülővárosukba sem.

A Blikk megkereste a jelenleg a Csákvárban játszó Sándor Györgyöt, de a most 34 éves, egykor az Újpestben és a Videotonban is megfordult játékos nem kívánta kommentálni az esetet. Keresték a külügyminisztériumot is, de onnan se kaptak választ.