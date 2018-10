Soros György fia szerint az a gyűlölködő politika vezetett a levélbombákhoz, amit Trump és Orbán folytatnak

A New York Times-ban írt cikket Alexander Soros, Soros György fia azután, hogy kedden ismeretlenek robbanóanyagot helyeztek el a milliárdos magyar-amerkai filantróp bedfordi otthona előtt. Azóta több, a Demokrata Párthoz szintén kötődő politikus kapott hasonló fenyegetést, köztük Clinton és Obama volt elnökök is.

Soros György fia, Alexander Soros beszédet mond a Ford Alapítvány klímaügyi rendezvényén az Alexander Soros Alapítvány alapítójaként 2016. április 21-én. Fotó: Dave Kotinsky / AFP

Soros írásában felidézi a kedden és szerdán történt eseketek, és hálát ad, amiért senki nem sérült meg, majd azzal folytatja, hogy a támadások nem csak az érintetteket és környezetüket, de az amerikai demokrácia jövőjét is fenyegetik. Emlékeztet, hogy családját és apját már a II. világháborúban is üldözték, és hogy családja korábban is kapott támadásokat politikai és filozófiai meggyőződése és származása miatt, majd méltatja őt, amiért kiállt a kommunizmus ellen és megalapította a Nyílt Társadalom Alapítványt.



Az írás érdemi része csak ezután következik. Alexander Soros azt írja, míg korábban csak a szélsőségesek, nacionalisták és fajgyűlölők támadták apját, 2016-ban valami megváltozott, miután Donald Trump engedte, hogy olyan fajgyűlölő és antiszemita figurák támogassák mint David Duke, és kampányában globalista összeesküvőként ábrázolta Sorost a FED és a Goldman Sachs fejeivel együtt.

Ezután Orbán Viktort hozza fel példaként, aki ezen felbuzdulva antiszemita poszterkampányt folytatott apja ellen, kitapétázta vele Budapest villamosait, mint aki migránsokkal akarná elárasztani Magyarországot.

„És most ott tartunk, hogy bombákat küldenek. A felelősség az egyes fanatikusoké, akik ilyen akciókat kitalálnak, akik a családomra, és Obama és Clinton családjára támadnak, de mindez nem elválasztható attól a politikai démonizálástól amit ma megélünk"

- írja a cikkben Alexander Soros, aki egyébként az alapítvány helyettes vezetője is egyben.

Soros azt is írja, tudja, ami gyűlölködést és fenyegetést ők kapnak, az extrém, de mindazoknak, akik kiállnak a nyílt társadalom értékei mellett, szintén súlyos politikai támadásokat kell kiálljanak nap mint nap.

A cikk végén felidézi a nemrég elhunyt John McCaint, aki az Obama elleni kampányban olykor saját támogatóival szemben is megvédte demokrata ellenfelét, ha őt személyében és méltóságában támadták. Szerinte erre az útra kell valahogy visszatalálnia Amerikának, amíg nem késő.