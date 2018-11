A kamera gyilkosokat se tart vissza

" A képen látható két jómadár ma erősen rábukott a kolbászra... jaaaj, nem úgy... bár ki tudja... az egyikük a cicihez pakolt be vagy egy tucat csemege kolbászt, de kollégánk nem éppen csábos pillantása arra kényszerítette, hogy a kasszától visszameneküljön és kivegye az implantátumot. Érdekes egy szerepjátékot hiúsítottunk meg, mit ne mondjunk "

Zoli hívta fel először a figyelmemet a budapesti, Király utca 35.-37- alatt található Spar-szupermarket váratlanul szórakoztató - bár sokakat felháborító - Facebook-oldalára, ahol egy rakás, a fentihez hasonló poszt sorakozik.

Ezek a boltban elkapott tolvajokat mutatják be, a biztonsági kamerák által róluk készített fotókkal együtt. A fenti bejegyzéshez többek között például az a kép tartozott: (a szemét én takartam ki, eredetiben látszik)

A bolt tulajdonosai láthatóan sokat tudnak az életről, főleg annak az orgazdasági vetületéről:



"A képen látható női táskával járó alak és családja előszeretettel járja a környék üzleteit lopás céljából. Többnyire drágább árucikkekre fáj a maradék, még ki nem rohadt foguk, hogy azután a Király utcának a körút túloldalán lévő kis üzletei egyikében elpasszolhassák pár ezer forintért, hogy abból drogot, piát és dohányt vegyenek, majd totál beállva újabb beszerzőkörútra indulnak."

És olyan lokális élettapasztalat birtokában vannak, hogy simán lehetne belőlük erzsébetvárosi helytörténész vagy családtörténetekben utazó szépíró, mondjuk az új Fejes Endre vagy Bereményi Géza:

"Ezt az emberszabásút is többször elkaptuk, rendőrt is hívtunk, akik ezt a kedves ábrázatot látva fejből sorolták életének főbb műveit. A bíróságon is várják ikertestvérével együtt, mondtuk, csüccsenjenek le nálunk, minket napjában legalább kétszer meglátogat a rokonságból valaki. De esetleg nézzenek be a mamához a Klauzál térre, aki ugyan úgy banyatankját próbálgatja nálunk jól megtankolni minden földi jóval, természetesen fizetés nélkül."

Az olvasóban azért elég hamar felmerülhet a kérdés, hogy rendben, hogy a képeken szereplők jó eséllyel tényleg tolvajok, de szabad-e a képüket ebben a formában, önhatalmúlag kiposztolgatni a Facebookra. Ez a kérdés a boltosokat is foglalkoztatta, de igen határozott válaszuk van rá. Egy kommentelőnek ugyanis, aki azt feszegette, hogy

"'Huha... micsoda bunozok:) csemege kolbaszt loptak:) egyebkent egy sparos oldal feltehet kepeket barkirol az illetok engedelye nelkul? Vagy siman ezert perelhetoek vagytok?"

A bolt ezt válaszolta:

"Nehogy már nekün fájjon, hogy kirakjuk a bûnözõk képét. 😃 Lehet perelni nyugodtan. Persze... kérjünk tõlük engedélyt... "Elnézést tolvaj úr, ne fusson, pillanat, lenne egy kérdésünk, hozzájárul, hogy kitegyük a képét? Ön szakmabéli, kedves, hogy így védi őket?

A Spar tulajdonosai ugyan egyik posztban sem kapnak dührohamot, de nem is finomkodnak, ha az elkapott próbálkozókat kell jellemezni:

"Nagy ma a tolvajempó... a csótányképű ma ismét bepróbálkozott, az se zavarja, hogy kint van az ajtón egy korábbi képe (a szintén tolvaj anyját küldte többször, hogy ő vetesse le.... tiszta dedó🙄)"

Az azért mindeképp szívderítő, hogy a kemény hangnem ellenére több szó esett eddig az anyákról, mint valami kormányzati álkonzultációban!

Mindezek felkeltették a figyelmemet és megkerestem a franchise rendszerben működő bolt tulajdonosát, egy négytagú családot, hogy kikérdezzem őket arról, hogyan, kik és mit lopnak a magyar élelmiszerboltokban. A szupermarketnek amúgy különleges vevőköre van: a helyi lakosok mellett rengeteg Bulinegyed-turista is jár ide, az árukészletben a szokásos Spar-cuccok mellett ezért egy rakás angolszász eredetű különleges édesség és snack található. Ennek, mint az alanti beszélgetésből ki og derülni, komoly jelentősége van. Íme a való élet olyan szájából, aki naponta találkozik a legaljával:

444: Durván mennyit lopnak tőletek havonta, hogy ez ilyen fontos témaként szerepel az fb-teken?

Boltos család: Százezres nagyságrendben, változó. A nyáron több, most kevesebb, de ennek oka még az is, hogy az építkezések, felújítások ahonnan a munkások jöttek, többnyire befejeződtek. Kevesebb a turista, nem tudnak a tolvajok úgy elvegyülni.

444: Tényleg vannak olyanok, akik a gyomrukban lopják ki a cuccot, vagyis ott helyben megeszik?

Boltos család: A lopás nem csak abban merül ki, hogy bedugja az árut a kabátja alá és kisétál vele, hanem napi rendszerességgel szedünk össze az üzletben csokipapírt, megdézsmált pékárut, italos üveget. De a nyári melegben előszeretettel nyomkodták össze kartonjával a csokoládékat. (Az ipari légkondi beszerelését illetően a házban lakókkal nem sikerült megegyeznünk.) A lopásnak ez a fajtája az utóbbi 1-2 évben kezdett megjelenni, itt vagyunk már 12 éve, korábban ilyen nem volt. Mivel franchiseban működünk, így mi tarthatunk nem SPAR-os árukészletet is és sok terméket hozunk be Angliából, amit sokan úgy próbálnak ki, hogy pl. a Cadbury csokikrémet, kinyitja és belenyal. Vagy a Toblerone tortát is kiveszi a dobozból és a csomagolást visszarakja.

444: Kik lopnak?

Boltos család: Előfordul, hogy a környező önkormányzati bérlakásokból a gyerekeket küldik le a szülők lopni. Vagy bejön a kerekebb hölgy, vesz egy fánkot, két banánt és eltesz mellé egy csokit a zsebbe. Vásárlóink nagy része AirBnb-s, fapados, leány/legénybúcsús turista, ők is lopnak, majd eljátszák, hogy nem érti mit mond a kolléga, ők meg sajnos inkább ráhagyják. A legszomorúbb mégis, amikor a saját dolgozóink lopnak.

444: Tényleg simán meglop az is, akinek ti adtok munkát?

Boltos család: Egyik alkoholista pénztáros a másik alkoholista kollégával együtt napi egy üveg Unikumot elfogyasztott WC szünetnek álcázva. De előfordul, hogy átverik a turistákat, lopnak a kasszából.

444.: Szeptember elején posztoltátok az utolsó tolvajosat. Ez arra utal, hogy kevesebb lett a lopás / több a rendőri ellenőrzés vagy másra?

Boltos család: A posztokban szereplők nagy részét a szomszédaiktól tudjuk, hogy lecsukták. Az egyik bedrogozva kirabolt késsel egy dohányboltot. Kevesebb azért lett, mert a tömeg is kisebb lett. Illetve ahogy írtuk, befejeződött sok építkezés is, ahonnan átjöttek lopni. De valószínű az is segített, hogy ezeket a képeket a bejárati ajtónkra is kiraktuk.

444.: Mi a rendőrök jellemző reakciója, ha elkaptok valakit?

Boltos család: A rendőrség keze meg van kötve, kénytelenek szinte mindig elengedni. Elképesztően ki vannak képezve a tolvajok, hogy mennyi az amennyiért még kényelmesen, következmények nélkül tudnak lopni. Meg sokszor van, hogy mi se hívunk rendőrt, mert elkapjuk és visszavesszük amit lopni akart, vagy sikeresen elmegy vele.

444.: Miért enyhültök meg ilyenkor?

Boltos család: Sajnos mi is komoly emberhiánnyal küzdünk, gyakran nincs elég ember a vásárlók kiszolgálására sem, nemhogy még a rendőrökkel foglalkozzon az üzletvezető aki árut kell, hogy töltsön, vagy kasszáznia kell. Ugyanezen okból a képek se kerülnek ki, mert rengeteg más, sokkal fontosabb dolgunk van a Facebooknál. Nem egyszer volt már, hogy amíg az intézkedéssel voltunk elfoglalva, bentégett a sütőben a több ezer forintnyi pékáru. Egy intézkedés is hosszú, mert a rendőrség annyira leterhelt a környéken, hogy várniuk kell, hogy szót kapjanak a diszpécsertől. Emiatt van az is, hogy többet lopnak, kifigyelik, hol tartózkodik az a kevés dolgozónk a boltban, merre mozognak. De pofátlanul tőlük egy méterre is simán lopnak.

444: És ezek csak a külsősök!

Boltos család: De ugyanígy el kell néznünk, hogy a saját dolgozóink megisszák az Unikumot, több ezret lopnak a pénztárból, mert vagy elviseljük ezt, vagy kirúgjuk és másnap nem tudunk kinyitni és ránkrohad a milliós tejáru, hús és zöldség.

444.: Milyen módszerekkel próbálkoztatok a lopások ellen?

Boltos család: A drágább termékeket felcsipogózzuk (sajnos letépik, ha nem jó helyre rakják fel) vagy zárt vitrinbe rakjuk. De van olyan termék, mint például a több literes folyékony mosószer, amit már nem is rendelünk. Egy időben a Riomare tonhalat szüntettük meg. A dobozos bonbonokból is csak pár darabot rakunk ki, mert történt már, hogy tucatnyit besöpört az egyik tolvaj egy nagy bevásárlózacskóba és megpróbált kifutni vele. Legutóbb az adventi termékek kihelyezését követően pár órával már el is loptak egy karton 3 darabos Raffaellót. Ezeket a Körút túloldalán lévő kis üzletekben adják tovább.

444.: A kamera nem megoldás?

Boltos család: A kamera gyilkosokat se tart vissza, az inkább utólag segítség. A felvételeken látni, hogy nem is keresik hol vannak elhelyezve.

444.: És ha mélyebben a zsebetekbe nyúlnátok és biztonsági őrt fizetnétek?

Boltos család: A biztonsági őr ugyanez a kategória. Korábban volt, ugyan úgy loptak mellette is és még ki is kellett fizetnünk a biztonsági ember bérét, plusz a céget aki kiközvetítette. Legtöbbször 6o pluszosokat, vagy fiatal egyszálbelűeket küldtek. Volt, hogy bejött a nagydarab kigyúrt börtöntöltelék, hőbörögni és fenyegetni kezdte a pénztárost, amikor rászólt, hogy pakolja ki a zsebét. Erre a szekus beugrott az egyik polc mögé, onnan nézte. Amikor megkérdeztük, hogy ezt mégis hogy, az volt a válasz, hogy ne haragudjunk, ez az első napja, eddig ő múzeumban volt teremőr. A kétajtós szekrények boltba nem mennek el dolgozni, mert ciki.

444.: Magukat a bolti dolgozókat nem lehetne bevonni a lopások elleni harcba?

Boltos család: Sajnos a kollégáknak hiába van megmondva, hogy figyeljék, ha észreveszik a lopást, sokszor nem szólnak. Többnyire az új dolgozók akik elnéznek a másik irányba. A régiek akik már kicsit magukénak is érzik az üzletet, ők mernek szólni.

444.: Ti magatok is beszálltok?

Boltos család: A szomszédos DM vezetőivel összebeszéltünk, ha renitens tolvaj garázdálkodik, jelezzük egymásnak. Mi egy négy tagú család vagyunk a tulajok, ha mi éppen bent vagyunk, akkor a saját tulajdonunkat természetesen megvédjük személyesen, mert a mi pénzünk, megélhetésünk van benne.

444.: Idén körülbelül hány embert értetek tetten vagy adtatok át a rendőröknek?

Boltos család: Szinte mindennapos, nyáron és karácsony előtt napi többször. Rendőrt a visszatérőkre szoktunk hívni, akik nagyobb értékben lopnak, illetve ha erőszakoskodnak. Nyáron is volt, hogy kolléganőnk fel akarta tartóztatni az egyiket aki menekülés közben orrbavágta, hátra hagyva a barátnőjét és a csecsemőt akivel lopni jött. Ilyenkor hiába, ha tesz is az ember feljelentést, volt már, hogy 6 évre rá telefonáltak, hogy kéne jönni tanúskodni a tárgyalásra.

444.: Összességében mekkora a kár?

Boltos család: Egy évben egy új autó árát ilyen vagy olyan formában ellopják. Ezért és az emberhiány miatt is sokszor elgondolkodunk, hogy bezárunk.