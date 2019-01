Olyan régóta tátong egy lyuk a Leövey Klára gimnázium folyosójának a közepén, hogy valaki gerillakertet ültetett bele

Igen nemes hagyományai vannak a budapesti Leövey Klára gimnáziumnak, az első magyarországi négyéves ipari leányiskola elindításától az üldözött zsidók háború alatti rejtegetéséig, és ez a sor most egy újabbal bővült, amennyiben hónapok óta ápolgatnak egy lyukat az egyik főfolyosó kellős közepén. A lyuk, vagyis pontosabban lyukrendszer úgy keletkezett, hogy kilazult és összetört öt sárga járólap, amiket nem pótoltak.



Azt Békés Gáspár blogjának friss posztjából tudtam meg - ő volt az a diákolimpikon, aki annak idején kikérte magának, hogy Balog miniszter politikai kampánycélokra használja fel őt, és ő volt az is, aki faliórákat ragasztott az állandóan elromló Moszkva téri óra oszlopára - hogy a gimi közösségének egy tagja úgy reagált erre a friss hagyományra, hogy apró gerillakertecskét ültetett belé.

Egy másik fotón jól látszik, hogy a nagy kert mellett van még egy másik lyuk is:

Sikerült beszélnem az iskola egyik diákjával, aki azt mesélte a Lyuk történetéről, hogy



Néha tettek bele egy csempét/téglát, hogy ne essünk el, de nagyrészt üresen állt.

Azt a diákok sem tudják pontosan, hogy ki is valójában az Ismeretlen Kertész:

Nem tudjuk ki csinálta, de a lyuk régóta ott volt. Valószínűleg csak megunta az egyik diák, hogy ott egy lyuk a folyosó közepén hónapok óta és beültette.



A Leövey tanári kara a jelek szerint nem vaskalapos, gerillakertészellenes alakokból áll, ugyanis

Semmit nem mondtak rá, 2 napja ott vannak a kis virágocskák, senkit nem zavar igazából.



A Kertecske további sorsáról is be fogunk számolni, jó locsolgatást minden tanulónak, egyben gratulálnék is az Ismeretlen Kertésznek az ízléses, színben, méretben és formailag is változatos összeállításért! Ezt egy japán iskolában sem oldották volna meg szebben!