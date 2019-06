Mészáros Lőrinc varázslata: 600 ezret berakott a gyerekei cégébe, 2,8 milliárdot kivett belőle

Mészáros Lőrinc számos cége közül az egyik legkülönlegesebb a Fejér B.Á.L. Zrt. Ez az a cég, amit 2015-ben hoztak létre, és a tulajdonosa nem a sikert sikerre halmozó felcsúti üzletember, hanem a három gyereke: Beatrix, Ágnes és Lőrinc volt, így jön ki a névben szereplő B.Á.L.

Bámulatos, amit produkálnak - derül ki a 2018-as évről szóló mérlegükből.

Már a Fejér B.Á.L. indulása is jelezte, hogy itt valami nagy dolog van készülőben. Ahhoz képest, hogya céget 2015 júniusban alapították, már abban az évben egymilliárd fölé ment az árbevételük (Ehhez a mérföldkőhöz még Rogán Cecíliának és Sarka Katának is három évre volt szükségük.) Aztán nem volt megállás:

Árbevétel:

2015: 1182 millió forint

forint 2016: 3235 milli ó forint

ó forint 2017: 10 232 millió forint

forint 2018: 22 833 millió forint

Mi jelent ez tiszta haszonban?

2015: 65 millió forint

forint 2016: 319 millió forint

forint 2017: 798 millió forint

forint 2018: 5685 millió forint

Egyik évről a másik meghétszerzeték a nyereségüket. Nem csoda, hogy erre az eredményre Mészáros Lőrinc is felfigyelt. Idén februárban ő maga is megjelent a cégben, de úgy, hogy 600 ezer forintért 10,6 százalékos tulajdonos lett.

Ráadásul abban is megállapodtak, hogy ha a nyereségéből osztalékot fizet a cég a tulajdonosainak, akkor annak a fele az egyébként csak tíz százalékos tulajdonos idősebb Lőrinccé lesz.

Ami feltűnően jó üzletnek tűnt már akkor is idősebb Mészárosnak, a gyerekeinek nem annyira, dehát családi üzlet, csak találgatni lehet, hogy mi van mögötte.

Az biztos, hogy a Fejér B.Á.L. időnként elképesztően megdrágítja a közbeszerzéseken az erdetileg kalkulált árat. Zömében ezzel is nyernek, Érden például mit sem számít, ha kicsit megszalad az árajánat. Csak most tavasszal Érden három olyan munkát is megkapott a Fejér B.Á.L i(iskolafelújítások, köznevelési centrum építése), amire eredetileg 11,3 milliárdot szántak, de a cég végül jóval magasabb összegről, 17,4 milliárd forintról kötött szerződést. van, hogy olyan sokat kérnek, ami már sok. Januárban a kormány visszalépett a székesfehérvári kórház új épülettömbjének megépítésétől, mert a Fejér B.Á.L. az Épkarral közösen 18 árajánatot adott be a munkákra, amire 2016-ban még 7,5 milliárdot szántak. Éppen ezután lett tulajdonos a gyerekei cégében Mészáros Lőrinc, vagy jutalomból vagy büntetésként.

Mindenesetre a 600 ezer forintos beszálló már most bőségesen megtérült idősebb Lőrincnek. Mészárosék ugyanis úgy döntöttek, hogy a tavalyi év 5,6 milliárd forintos nyereséget osztalékként kiveszik a cégből.

Ez azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinchez 2,8 milliárd forint kerül. A 600 ezer forintos befektetés tehát 4666-szorosan megtérült - számolta ki a 24.hu