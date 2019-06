Kiáradt a Szentlélek, jönnek a migránsok

Ünnepi kiadásban számolt be róla közmédia M1-csatornája, hogy továbbra is jönnek a migránsok. A csatorna pünkösd hétfő reggelén azzal kezdte adását, hogy figyelmeztetett: a meleggel nem csak strandidő érkezett, hanem bevándorlók is:

A spanyol tengerészet egyik hajója például 100 migránst vett fedélzetére, akik Marokkóból érkeznek Európába. Közben a Balkánon is romlik a helyzet: az M1 szerint az egyik boszniai kanton befogadó központjaiban kijárási tilalmat vezetnek be a migránsoknak, akiket immáron nem csak a bevándorláspárti spanyol kormány, de az egyre jobb idő is arra sarkall, hogy jöjjenek, csak jöjjenek.

Csak tavaly 60 ezer illegális bevándorló jutott be Spanyolországba, és senki nem tudja, idén hol járhat ez a szám. Madridból aggasztó híreket tudott meg az M1: idén állítólag már több mint 200 „migránsokkal teli hajó” kötött ki az ország déli partjainál Marokkó felől.

A Híradó tudósítása szerint Rabatban tárgyal a spanyol és a külügyminiszter egy szorosabb migrációügyi együttműködésről, és Marokkkó nyomást gyakorolni próbál az Európai Unióra, hogy adjon pénzt megállítani az embereket.

„Eközben a Marokkó tengerpartján található két spanyol várost, Melillát és Ceutát folyamatosan ostromolják az afrikai migránsok” - hangzott el a műsorban.



Közben a boszniai Una Szána kantonban„ tarthatatlanná vált a migránshelyzet”, ezért a kanton vezetői kijárási tilalmat rendelnek el este tíz órától reggel hat óráig a migránsok számára. A tévé szerint zavargások voltak Velika Kladusában, ahol egy pakisztániakból álló csoport például vasrudakkal vonult végig a városon, „marokkói és afgán migránsokat keresve”. Közben állítólag Görögország felől folyamatosan érkeznek a migránsok.

Az ENSZ válasza minderre az, hogy egyre több pénzt osztanak szét migránskártyákon. A csatorna szerint hetvenezerre nőtt azoknak a bevándorlóknak a száma, akik idén Görögországban bekerültek a migránskártya-programba. A kedvezményezettek között egyetlen hónap alatt több mint 7 millió eurót, azaz csaknem 2,5 milliárd forintot osztottak szét az európai adófizetők pénzéből.

Az M1 megszólaltatott egy szakértőt, Horváth József biztonságpolitikai szakértőt is a kérdésben, aki elmondta, hogy szerinte ez nem jól van így, mert a bevándorlók nem, vagy nem feltétlenül arra költik a pénzt, amire kapják.

