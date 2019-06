Leszúrtak egy katolikus papot egy wrocławi templom előtt

Leszúrtak egy katolikus papot a lengyelországi Wrocław városában, az Ostrow Tumski óvárosi negyedben, közvetlenül a helyi katolikus templom előtt.

A papot azonnal a városi egyetemi kórházba szállították, ahol megműtötték, túlélte a támadást, állapota már stabil. A késelőt letartóztatták.

A rendőrség a támadással kapcsolatban csak annyit közölt, hogy arra a Szent Mária templom lépcsőjén került sor, de a támadó pontos motiváció egyelőre ismeretlen.

A lengyel TVP.info információi szerint a pap egy férfivel beszélgetett, miközben épp az oltárhoz igyekezett, hogy előkészítse azt a miséhez. Feltételezhető, hogy ismerte a férfit, aki a mellkasába szúrt.

Bár az indítékról semmit nem tudunk, a DPA és AP hírügynökségek jelentései is jelzik, hogy Lengyelországban hetek óta nagy vita zajik az egyház bűneiről a papi pedofíliával kapcsolatban. A vitát egy közösségi finanszírozású dokumenfumfilm, a Tell No One váltotta ki.

