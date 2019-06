Becsületsértés miatt elítélték a Fidesz rákospalotai polgármester-jelöltjét

A Fővárosi Törvényszék pénteken jogerősen elítélte becsületsértésért Pintér Gábort, a Fidesz XV. kerületi polgármester-jelöltjét - írja a 24.hu. A másodfokú ítélet szerint Pintér politikushoz nem méltó módon beszélt egy rákospalotai roma nővel, ezért a bíróság megrovásban részesítette.



A pereskedés öt éve húzódott. A nő a 2014-es önkormányzati választást követő napokban a polgármesteri hivatalban keveredett szóváltásba Pintérrel a választási szórólapok tartalma miatt.

A fideszes politikus annyira elragadtatta magát, hogy azt mondta “Takarodj, te cigány kurva!”.

Pintér Gábor gondosan körbephotoshopolt portréja a XV. kerületi önkormányzat portáljáról. Fotó: BPXV.hu

A vitában a nő is visszaszólt, amiért Pintér is feljelentést tett. A viszontvádas eljárásban azonban felmentő ítélet született. Az ügy azért is érdekes, mert rendre el kellett halasztani a tárgyalásokat, mert Pintér minden alkalommal talált valami kibúvót. Többnyire az egészségi állapotával indokolta a távolmaradást, miközben a képviselőtestület ülésein részt vett.