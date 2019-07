A táv felénél döntetlen, aztán Milák lehajrázta volna Michael Phelpset

„Nagyon sajnálom, hogy Michael Phelps idő előtt abbahagyta, nagyon szerettem volna vele összemérni a tudásomat” - nyilatkozta tavaly októberben, az ifjúsági olimpián Milák Kristóf.

Szerinte nem lett volna esélye minden idők legnagyobb úszója ellen, de örült volna, ha még pár évig kibírja az amerikai. Phelps a 2016-os riói olimpián versenyzett utoljára, 31 évesen még megnyert 5 olimpiai aranyat, közte a 200 pillangót (1:53.36-tal, ezzel a mostani vébén második lett volna, nagyon lemaradva Milák mögött). Milák Phelps utolsó úszásakor még csak 16 éves volt, abban az évben a hódmezővásárhelyi ifjúsági Európa-bajnokságon nyerte meg a 200 méter pillangót (1:56,77-tel).

Milák a döntő után azt mondta, hogy Phelps világcsúcsát különleges érzés megdönteni. Tavaly áprilisban a Borsnak adott interjúban még azzal hárította el az összehasonlítást, hogy „hasonló az alkatom és a technikám Phelpshez, de igazából ennyi. Nem a példaképem, nem is nagyon néztem az úszását”. De a világrekordot már ekkor beígérte, legkésőbb idénre. 18 évesen Milák több, mint egy másodperccel volt gyorsabb, mint Phelps ugyanennyi idősen.

50 méteren már verte volna, 100-on döntetlen

Hogy nézett volna ki, ha legjobb formájukban egymás ellen versenyeznek? A 24 éves Phelpsen az az úszóruha is lehetett lett volna, amivel fantasztikus időket lehetett elérni, de betiltottak azóta. A 2009-es világbajnokságon 100 méter pillangón ebben döntött világrekordot, de a hosszabb távon, 200-on a felsőtestét nem fedte ilyen ruha, csak a nadrág anyaga volt speciális, vádliig ért, vagyis hosszabb volt a most megengedettnél.

Phelps a 2009-es világbajnokságon Fotó: FRANCOIS XAVIER MARIT/AFP

A 19 éves Milák egy sokféle színű, leginkább narancssárga, térdig érő, sima úszónadrágban úszta le a 200 métert.



Phelps tíz éve jobban kapta el a rajtot, mint most Milák. A reakcióideje 0,63 másodperc volt, Miláké 0,74.

A pekingi olimpia után fél évet kihagyó amerikai 2009-ben nagyon odatette magát erre a futamra, mert előtte egy nappal kikapott 200 gyorson. Az első 50 méteren már fél testhossz volt az előnye. Milák viszont nála is gyorsabb volt tíz évvel később, egy tized másodperccel. De mindkettőjeknél jobb időt úszott szerdán a táv első felében Chad le Clos.

A dél-afrikai öngyilkos tempóban kezdett a mostani világbajnoki döntőben, abban bízva, hogy összeszed annyi előnyt, amit az elődöntőben erődemonstrációt tartó Milák nem tud ledolgozni.

Milák - mint mesélte - látta, hogy az első fordulónál egy testhosszal előtte van a dél-afrikai, egy kicsit pánikba is esett, és elkezdett gyorsítani.

A négy 50 méterből egyetlen egy olyan volt, amin Phelps jobb időt úszott Miláknál, a második, de csak egy tized másodperccel. Az amerikai annyira belekezdett annak idején, hogy a táv felénél már 8 tized volt az előnye a japán Macudával szemben.

Az első 100 métert Phelps és Milák hajszálra ugyanannyi idő alatt tette meg. De a Milákkal versenyző Le Clos 33 századot rájuk vert.

100-nál így álltak:

52:55 Le Clos



52:88 Milák

52:88 Phelps

Az első 100 méteren olyan tempót mentek, hogy Milák edzője, Selmeci Attila megijedt. Azt nyilatkozta, hogy attól tartott: túl erős az iram, és el fog fáradni a tanítványa a második 100-ra.

„Chad Le Clos elvitte magával, de százötvennél már láttam, hogy bírni fogja és meg fogja nyerni” - mondta Selmeci. Milák a táv háromnegyedéről úgy nyilatkozott, hogy „nem tudtam 150-nél, hol tartok, úgy láttam, ott vannak szorosan mögöttem”.

Attól ő is tartott, hogy az utolsó 50 kemény lesz. „Vártam, hogy jöjjön a sav, hogy fájjon az utolsó 50-en, de nem fájt, elvitt az adrenalin”. A végéről az MTI-nek azt mondta: „Az utolsó harminc méteren azért hallottam a közönség reakcióján, hogy nagy lehet az előnyöm, de nem gondoltam, hogy világcsúcs, bár a végén éreztem, hogy jó idő lett."

Milák végül nem is kicsivel, 78 századdal úszott jobbat, mint Phelps, ezt a második 100 méteren verte az amerikaira. (A brutálisan kezdő Le Clos annyira kipukkadt, hogy végül a japán Szeto is megelőzte.) Milák a végén már csak magával versenyzett. Phelps 2009-ben 1.72 másodpercet vert a második lengyel Korzeniowskira. Milák győzelme fölényesebb volt, 3.13 másodperccel előzte meg a japán Szetót, akár ki is engedhetett volna a végén.

Milák edzője el sem hitte, hogy tanítványa mekkora világcsúcsot úszott. „Michael Phelps világrekordja egy olyan csúcs volt idáig, amely megdönthetetlennek számított, úgyhogy csak ámulok még mindig és biztosan napok kellenek még, hogy feldolgozzam, mi is történt valójában” – nyilatkozta Selmeci Attila az M4-nek.

Phelps az első világrekordját 2001-ben, 15 évesen úszta, éppen 200 pillangón (1:54.92). ezen a távon még hétszer javította meg, legutoljára 2009-ben, 24 évesen, amikor Milák még csak 9 éves volt.

19 évesen, mint amennyi most Milák, Phelps az első olimpiáján, Athénban 1:54.04-gyel nyerte a 200 pillangót. (Megnyerte a 100 pillangót, és a 200, valamint a 400 vegyest is, és tagja volt két győztes váltónak.) A világcsúcsot természetesen ő tartotta akkor is, éppen 1:53.93-es idővel. Milák most 1:50.73-at tud. Phelps 19 éves kora után még bőven javult, 200 pillangón például 2.42 másodpercet. Utolsó egyéni világrekordjait 24 évesen úszta, a római világbajnokságon. Ezután tiltották be a speciális úszóruhákat.

A saját eddigi top úszásáról Milák azt mondta, hogy nem volt tökéletes, a fal nem jött ki jól. Az úszási sebesség jó volt, akárcsak a tempószám és a ritmus.

Amikor megkérdezték tőle a cikk elején lévő videóban, hogy ő lehetne az új Michael Phelps a jövő évi olimpián, azt válaszolta: Remélem. Phelps mindenesetre gratulált a magyar úszónak.

Attól azért Milák még nagyon messze van, hogy a teljes Phelps életművet zárójelbe tegye, a 23-szoros olimpiai bajnok Phelps nemcsak pillangóban (100-on és 200-on), de vegyes és gyorsúszásban is nyert olimpiát és világbajnokságot. Milák is célzott arra, hogy szeretne nagyot villantani más úszásnemben is.