Andy Vajna vajszívű volt, ezért van most bajban Vajna Tímea

Kedd este lement minden idők egyik legvárósabb interjújának második része a TV2-n, amiben Andy Vajna özvegye mesél még többet arról, hogyan telt az elmúlt fél éve férje nélkül. A mai adásban sikerült picit eltávolodni a piszkos érzelmektől, és végre kiderült, hogy az egykori hollywoodi producer túlságosan is jószívű volt, így aztán örököse, Tímea szinte ki lett semmizve (ezt azért még vizsgálják az ügyvédek).

Míg az első részben megható, kendőzetlen, őszinte, exkluzív bepillantást nyerhettünk a házaspár életének intim pillanataiba, a második részben az alkotók már az elhunyt producer és özvegye pénzügyi helyzetére koncentráltak.

És hát van baj elég.

Tímea fél a villában egyedül, nyugtatókkal és altatókkal tud csak aludni, ráadásul emészti az önvád, mert nem volt Andyvel azon az éjszakán, amikor távozott az élők sorából. Franciaországban volt éppen, amikor idős férje rosszul lett, és hiába nyúlt a gyógyszereiért, holtan esett össze.Ezt a jelenetet, amelynek saját bevallása szerint sem volt szemtanúja, el is játszotta az özvegy. Azóta minden rettenetes.

Tímea ahogy értesült Andy halálhíréről, hazasietett, és minden fájdalma ellenére megnézte egykori házastársa holttestét, hogy elbúcsúzhasson tőle. Ezt élete egyik legjobb döntésének nevezte, mert így tényleg elhitte, hogy férje halott,

de nagyon felzaklatta, hogy szerinte Andy övét és cipőjét lelopták róla halála után.

Követelte is, hogy adják vissza.

És a szégyen java csak ezután következett. Vajna Tímea zaklatottan beszélt arról is, hogy kvázi minden vállalkozásában, amelybe elhunyt férje beszállt, meglopták őket, mert Andy túlságosan is hitt mindenkinek. Elhangzik, hogy meglopták őket Mr. Funk nevű, fánkos vállalkozásukban, de a korábban gyakran emlegetett gyémántos bizniszben is kilopták a szemüket. Emiatt aztán Tímea kénytelen volt eladni ezt-azt, így például a producer zongoráját, házimozirendszerét, meg ilyesmiket. Hogy hogyan folytatja ezután az életet? Még nem tudja. Bármi lehet.