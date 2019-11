Nem kínaiak, hanem vietnamiak voltak az essexi halálkonténer áldozatai

Az első hírekkel ellentétben nem kínaiaik, hanem szinte bizonyosan vietnamiak voltak azok az emberek, akiket holtan találtak október 23-án egy kamionkonténerben a kelet-angliai Essex megyében.

Ezt az essexi rendőrség erősítette meg, miután a napokban kapcsolatba tudtak lépni több áldozat hozzátartozójával, és egyeztettek a vietnami hatóságokkal is.

Thurrock, Essex, Nagy-Britannia. Itt állt az a fagyasztó konténer, amiben 39 kínai állampolgár holttestét találták meg 2019. október 23-én Fotó: Tayfun Salci/Anadolu Agency

Hivatalosan ugyan még mindig nem tudták azonosítani az áldozatokat, de a hatóságok egyre biztosabbak benne, hogy minden áldozat Vietnamból érkezett. A BBC idéz egy hozzátartozót is, aki üzenetet kapott családtagjától, és valószínűleg a konténerben szállították. Egy 30 éves férfi apja is úgy nyilatkozott, hogy szinte biztos benne: fia is az áldozatok közt van. A londoni vietnami követség gyászközleményt adott ki.

A rendőrség összesen 31 férfi és 8 nő holtestét találta meg Thurrock városában.

A boncolás előtt az áldozatok halálának oka sem biztos még, azt viszont már megírta korábban a brit sajtó is, hogy az embereket egy mínusz 25 fokra lehűtött konténerben találták meg, amiben legalább fél napon keresztül szállították őket.

A kamion Belgiumon keresztül közelítette meg Nagy-Britanniát, az utasok pedig már a kompra szállás előtt csapdába estek a kamionkonténerben.

A rendőrség gyilkosság gyanújával ki is hallgatta a teherautó 25 éves sofőrjét, Mo Robinsont, és két helyszínen razziára is sor került. A rendőrség „szervezett bűnözői csoportokat azonosított” az üggyel kapcsolatban, és Robinson mellett a napokban letartóztattak egy 22 éves férfit, Eamonn Harrisont is, további két észak-ír állampolgár ellen pedig körözést adtak ki.

Nyomoznak két meg nem nevezett vietnami embercsempész ellen is. (BBC)