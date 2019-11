Az Európai Parlamentben megszavazták a fideszes képviselők, itthon viszont napirendre sem engedték venni a Törökországot elítélő állásfoglalást

Ugyan pár héttel ezelőtt a Fidesz EP-képviselői megszavazták az Európai Parlament török offenzívát elítélő nyilatkozatát, de ugyanez a nyilatkozat nem kerülhet a magyar országgyűlési képviselők elé, ugyanis a javaslatot nem engedték tovább a bizottságból a fideszes képviselők.

Az Euronews beszámolója szerint Tóth Bertalan, az MSZP országgyűlési képviselője október 29-én nyújtotta be politikai nyilatkozat tervezetét az északkelet-szíriai török hadműveletről és annak következményeiről. Ez a nyilatkozat több pontos is hivatkozott arra az állásfoglalásra, melyet kevéssel korábban fogadtak el az Európai Parlamentben, többek között a fideszes EP-képviselők támogatásával.

A nyilatkozatban a magyar parlament arra sürgette volna Törökországot, hogy azonnal és véglegesen vessen véget a hadműveletnek, és vonja vissza fegyveres erőit Szíria területéről. Ugyanígy, az EP-határozathoz hasonlóan támogatták volna a célzott szankciók és a vízumtilalmak bevezetését.

Mint a lap írja, mindkét nyilatkozat határozottan kiáll a törökök által tervezett biztonsági övezet létrehozása ellen, mert "a szíriai menekültek erre a területre való erőszakos áttelepítése a hagyományos nemzetközi menekültügyi jogszabályok, a humanitárius jog és a visszatoloncolás tilalma elve súlyos megsértésének minősülne"

A határozat sorsáról hétfőn Ujhelyi István szocialista politikus írt oldalán. Mint írta, „gyáva volt a Fidesz, ezért nem vették tárgysorozatba a határozatot”. Elmondása szerint heves, személyeskedő vita volt a javaslatról, és a fideszes Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke, úgy indokolta a döntést, hogy bár "pártja egyetért az EP-ben is elfogadott és most a magyar Országgyűlésnek is benyújtott dokumentum tartalmával, annak megerősítő elfogadását azonban feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak annak tárgysorozatba vételénél".