Orbán: Migráció, Soros, migráció, a magyar világnemzet

Orbán Viktor ismét befáradt a Kossuth Rádióba rendbe tenni a világ dolgait.

Néppárt

A miniszterelnök reagált arra, hogy a Fidesz európai pártcsaládjának vezetői a napokban többször is kritikusan fogalmaztak vele kapcsolatban. Az Európai Néppárt új elnöke, Donald Tusk például arról beszélt, Orbánra is utalva, hogy semmiképpen nem szabad átengedni a biztonság és a rend ügyét azoknak a populistáknak, manipulátoroknak és autokratáknak, akik elhitetik az emberekkel, hogy a szabadság nem járhat kéz a kézben a biztonsággal, a határok és a területek védelme pedig a liberális demokráciával és a jogállamisággal. „Az olyan értékeket, mint a polgári szabadságjogok, a jogállamiság és a tisztességes nyilvános viselkedés, nem fogjuk feláldozni a biztonság és a rend oltárán, mert erre nincs szükség” - hangoztatta Tusk, aki egyúttal figyelmeztetett: akik ezt nem tudják elfogadni, „de facto ki lesznek zárva a pártcsaládból”. Manfred Weber néppárti frakcióvezető pedig arról beszélt, hogy ha Orbán azt szeretné, hogy ismét tiszteletet vívjon ki Európában, akkor „megfelelő jelzéseket kell küldenie”. Az egyelőre csak felfüggesztett tagságú Fidesz sorsáról elvileg január végén döntenek.

Orbán szerint valójában a migrációról szól ez az egész. A kérdésre, hogy mire lehet számítani a Néppárttól, azt válaszolta: „Nem tudjuk még mi sem, ezért tartjuk függőben a tagságunkat, nem döntöttük még el, hogy folytatjuk-e a közös életünket a Néppárttal. Ha a néppárt tisztázza, majd döntünk.” Szerinte az Európai Néppárt baloldali fordulatot hajt végre, és „mi nem akarjunk egy ilyen közösséghez tartozni, csak olyanhoz, amely tiszteli a magyarokat és megvédi a határokat”.

Várhelyi Olivér

Az elmúlt 10 év legnagyobb diplomáciai sikere az, hogy Magyarország uniós biztosi jelöltje felelhet majd a szomszédságpolitikáért és bővítésért - emelte ki Orbán, aki emlékeztetett rá, hogy ez is a migrációról szól: „Ez egy misztikusan hangzó szó, hogy szomszédságpolitika, meg bővítéspolitka, de ugye ez a migrációt is érinti, mert a migránsok délről jönnek, a balkáni országok felől és ezek az országok tagjelöltek, tehát velük fog foglalkozni a biztos. Az Európát fenyegető egyik bizonytalanság az Ukrajnában van, az ukrán-orosz konfliktus miatt, Ukrajnával is foglalkoznia kell az új biztosnak és az Afrika felől jövő fenyegetés is fontos, bármilyen furcsa de a Földközi-tenger túlsó oldalához tartozó afrikai országokkal is a mi biztosunknak kell majd foglalkoznia.”



A kormányfő szerint a biztosi poszt elnyerése „sokunk”, a többség sikere, de nem minden magyaré, hiszen sokan akarták megakadályozni azt. Az ellenzék ennek érdekében egyesítette erejét Brüsszelben, és

„tények támasztják alá, hogy Soros György személyesen akarta megakadályozni Várhelyi kinevezését.”

Továbbá

A miniszterelnök szerint a következő 5 év két legfontosabb kérdése a migráció és a gazdaság lesz. Ami az utóbbit illeti, Magyarország szerencsés ország, mivel „a jegybankelnök képes történelmi horizonton szemlélni a magyar pénzügypolitikát”, máshol viszont nem ilyen jó a helyzet, a miniszterelnök azt jósolja, hogy 2020-ban gazdasági zavarok lesznek az eurózóna országaiban, és ettől meg kell védeni Magyarországot.

Abból pedig „előnyt kell kovácsolni, hogy a határon túl több millió magyar él. Össze kell adni az erőnket és a kapcsolatrendszerünket. A magyar egy világnemzet.”

A Puskás Stadionról szólva rávilágított:

„Van, aki kedveli a magyarokat, van, aki nem. Én kedvelek sok magyarral együtt lenni, és felemelő pillanatokat átélni, nekünk van dramaturgiai érzékünk átélni ezeket.”

Hozzátette, hogy az aréna felépítése olyan hatalmas műszaki teljesítmény, amelyet az első ceruzavonásig a befejezésig csak magyarok végeztek el. (MTI, Index, Origo)