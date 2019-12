2019 és az évtized nagyon jó sorozatai

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Szerintem nem 2019 vagy az évtized, hanem körülbelül minden idők egyik legjobb sorozata a Fleabag. Az első évadában egy Londonban élő, 30 év körüli nő élete először nagyon viccesen, aztán egyre fájdalmasabban hullik darabjaira, majd az idei második évadban végig körülbelül egyenletesen viccesen és fájdalmasan szedi össze magát. A főszereplő-író Phoebe Waller-Bridge lesz még a világ ura is, ha ilyen lendülettel tudja folytatni. Az első évadról "Jóízűen lehet nevetni, aztán rád szakad a szomorúság", a másodikról "Ahhoz hogy boldog lehess, először merned kell szomorúnak lenni" címmel írtunk kritikát. Mindkét évad 6-6 20 perc körüli részből áll, egy délután alatt le lehet pörgetni.

A Russain Doll nagyon leegyszerűsítve az 1993-as Idételen Időkig felnőtt változata Bill Murray és Andie MacDowell helyett iszonyú hipszter brooklyni figurákkal, sok narkózással és Natasha Lyonne-nal. A Fleabaghez hasonlóan itt is eleinte a könnyeden nevetgélős a hangulat, aztán előkerül néhány nehezebb téma. Bár ez csak egy mellékszál, egyszerre mutatja, hogy miért lehet szuper, és miért borzalmas New Yorkban élni. Egy évad, 8 darab 25-30 perces rész.

Azt hiszem a cselekmény lényegét úgy lehet a legegyszerűbben leírni, hogy "a főszereplő autóbalesetet szenved, mert vezetés közben egyszer csak megjelenik neki halott apjának szelleme, aki időutazásra akarja megtanítani", de közben ennek a mondatnak a hangulatától távol van az Undone, ami egyszerre szól különböző testi és lelki traumákról, anyák, lányok és nővérek kapcsolatáról, és főleg arról, hogy működik és mire képes az ember tudata. Egy évad, 8 darab 20 perc körüli rész.

A 1987-es képregény és a 2009-ben készült Watchmen film után egyáltalán nem volt triviális, hogy az HBO valami eredeti dolgot fog kihozni a történetből, de messze túlszárnyaltak minden várakozást. Az eredeti történet hidegháborús keretének helyét nagy részben átveszi az Egyesült Államok déli részén élő feketék és a rasszista szélsőségesek konfliktusa, a rendőrök által és a rendőrök ellen elkövetett erőszak nagyon aktuális dilemmái. Talán nincs még egy "remake", ami ilyen jó érzékkel használ elemeket az eredetiből, de közben arra építve teremt magának egyedi, és saját jogon is izgalmas világot. Egy évad, 9 darab 1 óra körüli rész.

Az HBO-s sorozatról Uj Péter főszerkesztő "Csernobil: A Szovjetunió hősei" címmel írt részletes kritikát, egyik-másik jelentet hangulatát pedig azóta a Mátrai Erőműben is megirigyelték. Az első és az utolsó rész borzasztóan erős, közben vannak talán a magyar szemmel kevésbé sikerült jelenetek, mármint akinek első kézből vannak emlékei a 80-as közepének szocializmusáról, az nagyon fogja értékelni, amikor a Csernobil pontosan ad vissza belőle valamit, de azt is észreveszi majd, amikor nem. Egy évad, 6 darab 1 óra körüli rész. (Kisgyerek voltam, amikor a katasztrófa történt, és az egyetlen igazán élénk emlékem róla, hogy abban az évben nem lehetett bodzát szedni. Nagyon szerettem a bodzát, minden tavasszal jártunk szedni a szüleimmel, de 1986-ban nem lehetett. Nagyon sokat hisztiztem, mert láttam, hogy ott van a bokrokon és nem értettem, hogy miért nem lehet leszedni. Körülbelül naponta kérdeztem meg újra és újra, hogy “Akkor most már lehet?”. Nem lehetett.)

És még 2019-ben

2010-2019

A Mad Men az 1960-as években játszódik New Yorkban, és egy közepes reklámcégről, az ott dolgozó emberekről és az Egyesült Államokról szól. Ez világ már nagyon sok szempontból hasonlít arra, amiben mi is élünk, de közben van benne rengeteg dolog, ami mai szemmel már elképzelhetetlennek tűnik. Ahogy mindenki, mindenhol, mindig dohányzik. Ahogy mindenki már reggeltől iszik a munkahelyén. Ahogy a férfiak a nőkkel bánnak. Mikor most ősszel újranéztem, sokszor gondoltam arra, hogy amikor 60 év múlva a 2010-es évekről készül majd sorozat, mik lesznek azok a dolgok, amik nekünk még elfogadhatónak tűnnek, de 2080-ban már hihetetlen lesz, hogy így viselkedtek emberek. Húsevés? Egyszer használatos nejlonzacskó? Fapados légitársaság? Sarkadi Zsolt itt írta le részletesen, miért a Mad Men minden idők legjobb sorozata, nehéz vele vitatkozni. Hét évad volt összesen 92, 50 perc körüli résszel.

Miután Waltnál, a középiskolás kémiatanárnál tüdőrákot diagnosztizálnak, elhatározza, hogy kristálymet készítéssel biztosítja családja jövőjét. A Breaking Bad lassan indul be, de az öt évad során végig egyenletesen erősödik, a legvégére pedig olyan sűrű lesz, hogy minden kockájáról disszertációkat lehetne írni. Plankó Gergő még 2013-ban, néhány résszel a befejezés előtt írt össze 10 dolgot, amiért érdemes nézni. Öt évad összesen 62 darab 45 perc körüli résszel.

A Bojack egy olyan világban játszódik, amiben emberek és emberszerű állatok élnek együtt, a főszereplő pedig egy ló, aki egy 1990-es években futott szuper sikeres sorozatban volt főszereplő, de aztán kikopott a szórakoztatóipar élvonalából, és ezt (is) nagyon nehezen viseli. Nem mindig könnyű nézni, de érdemes. Ez a borzasztóan lehangoló és eközben iszonyatosan vicces sorozat olyan nyelven beszél az emberi lélekről, amivel bárki tud azonosulni, aki volt már valaha legalább egy kicsit szomorú - írta róla 2017-ben Kulcsár Rebeka és teljesen igaza volt. Eddig hat évad alatt összesen 69 darab, 25 perc körüli rész volt belőle.

Az évtized tévés-rádiós-filmes őrülete a true-crime, amiben a készítők valamilyen valós bűntényt igyekeznek feldolgozni/kinyomozni. A 2014-es Serial podcast volt az első igazán sikeres darab, arról Horváth Bence írt a 444-en részletesen, aztán 2015-ben jött a Netflixen a Making a Murderer és az HBO-n a Jinx, mind a kettőről Herczeg Márk írt "Egy igaz történet, amitől megrendül a hited a civilizációban" illetve "Egy dokumentumfilmbe halhat bele a New York-i milliomos" címmel. Az egyik azt mutatja be, hogy ha szegény vagy, akkor ártatlanul is bedarálhat az igazságszolgáltatás, a másik azt, hogy ha gazdag vagy, akkor nagyon-nagyon sok mindent meg fogsz úszni.

A francia külföldi hírszerzésről, a DGSE-ről, és az ott dolgozó emberekről szól a Bureau. Nem nagyon gyors sodrású, de ez kifejezetten jól áll neki. Nincs még egy olyan film / sorozat, ami ennyire reálisan mutatja be a kémes-hírszerzős világot, amiben egyáltalán nem rohangásznak gépfegyveres Tom Cruise-ok minden házetetőn. Bár baromi izgalmas a világpolitika különböző összefüggéseinek bemutatása is a szír polgárháborútól az oroszok nyomulásán át az afrikai dzsihádlistákig, de szerintem nem ez a Bureau legnagyobb erőssége, hanem a személyes szálak. Például ami arról szól, hogy ha valaki elég sokáig játszik egy szerepet, akkor az a személyiségének részévé válik, és nem lehet aztán egyik napról a másikra kikapcsolni. Hogy a legsúlyosabb szemétségek elkövetése közben is tudja azzal nyugtatgatni magát az ember, hogy valamilyen távolabbi jó cél érdekében cselekszik. Hogy a hűség és ragaszkodás az emberi alaptermészet része, és pszichésen ezért is borzasztóan megterhelő egy munka, amiben mások átverése és kihasználása a mindennapok része. Négy évad ment el eddig egyenként 10, 50 perc körüli résszel.

És még az évtizedben: