Nem engedték be Indiába a brit Munkáspárt Kasmírral foglalkozó képviselőjét

Debbie Abrahams, a brit parlament Kasmír-munkacsoportját vezető munkáspárti képviselő. Fotó: MARTIN RICKETT/AFP

Az indiai hatóságok megtagadták a belépést az országba egy brit parlamenti képviselőtől. Hivatalosan nem indokolták, hogy miért, de a munkáspárti Debbie Abrahams többször is nyíltan bírálta az indiai kormányt amiatt, hogy tavaly augusztusban megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges autonóm státuszát.

Abrahams a brit parlament Kasmírral foglalkozó csoportjának elnöke is. 2020 októberéig érvényes beutazási vízuma van Indiába, ennek ellenére tartóztatták fel újdelhi repterén, majd fordították vissza.

Abrahams közleményben tudatta, hogy személyes okokból akart volna két napot Indiában tölteni, és nem érti, miért érvénytelenítették a vízumát.

Az újdelhi kormány rendelkezése értelmében India egyetlen muszlim többségű, korábban saját alkotmánnyal rendelkező állama, Dzsammu és Kasmír tavaly ősz óta két, központilag irányított területre oszlik. A döntés ellen erőszakba torkolló tüntetések kezdődtek, amelyekre válaszul az újdelhi vezetés szigorú korlátozásokat, a többi között kijárási tilalmat és a távközlési szolgáltatások akadályozását, így internetzárlatot rendelt el. Politikai vezetők és aktivisták százait vették őrizetbe. A régióba azóta is nehézkes bejutni, külföldi újságírókat egyáltalán nem engednek be. (Via MTI)