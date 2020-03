12-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon

Újabb három iráni Semmelweis egyetemistánál diagnosztizálták az új koronavírus (COVID-19) fertőzést - írja a kormányzati tájékoztatási honlap.

Mindhárom diák karanténban volt már napok óta a Szent László kórházban.

Mindhárman az elsőként diagnosztizált iráni fiatal járványügyi kontaktjainak felkutatásakor kerültek a népegészségügyi hatóság látókörébe - írja a koronavirus.gov.hu.

Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően most az ő esetükben is azonnal megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás. Azaz a népegészségügyi hatóság kikérdezi őket is, ahogy minden egyes fertőzöttet, hogy az elmúlt két hétben - a kórházba bekerülésük idejét is figyelembe véve - hol és kikkel álltak szoros kapcsolatban.

Velük együtt eddig 12 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, közülük 8 iráni, 1 brit, és 3 magyar állampolgár (egy 70 éves beteg férfi és a felesége, továbbá a brit állampolgárságú beteg magyar felesége).

A három új iráni fertőzött nagy valószínűséggel azzal a néhány tucat emberrel (főleg irániakkal) volt együtt karanténban a Szent László Kórházban, akiket azután különítettek el, hogy kiderült: érintkezhettek az első fertőzött iráni SOTE-s gyógyszerész hallgatóval.

Az iráni diákok korábban a hvg-nek azt nyilatkozták, nagy aggodalmat váltott ki a körükben, hogy az egyik elkülönített, miután pozitív lett a koronavírus-tesztje, még órákig a többiekkel közös szobájában maradt.

A lap szerint a fiú fertőzöttségéről már órák óta tudtak az orvosok, de ezt nem árulták el senkinek, és az érintettet is arra kérték, tartsa titokban.



Ez idő alatt ráadásul egyáltalán nem hagyhatták el a szobát, a diákok szerint még az erkélyre kivezető ajtót is bezárták, és elvitték a kulcsot.