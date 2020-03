Drágulnak a zöldségek

Duplájára drágultak a tartósan elálló zöldségfélék, répát, krumplit és petrezselymet is már csak a szokásos ár kétszereséért lehet kapni, írja a mfor a Agrárgazdasági Kutatóintézet adatbázisa alapján.

Az adatokból az látszik, hogy a burgonya február végén még csak 150-160 forintba került a nagybani piacon, múlt hét csütörtökre viszont már 335 forintra drágult. A sárgarépa ára is megugrott, amit 150 forint helyett most már 300 forintért lehet kapni. A petrezselyem ára is pont a duplájára emelkedett, eddig kilóját 450 forintért vásárolhatták meg, most viszont 900 forintba kerül. A jelenség a fogyasztói piacokon is megfigyelhető úgy, mint a Fehérvárin és Vámház körútin. A Fehérvári úti piacon 25 százalékkal, a Vámház körúton 15 százalékkal lett drágább a burgonya kilója. A sárgarépa ára szintén 25 és 12 százalékkal emelkedett, a zeller, a fehérkáposzta és a paprika egységára 15-25 százalékkal nőtt meg.

A tojás ára is szép lassan emelkedik, a nagybani piacon 35 forintról 40 forintra nőtt az ára.

Nem véletlen, hogy pont ezek a zöldségek lettek drágábbak, ugyanis ezek tartósan elálló növények, tehát a karantén idejére felhalmozásra pont ideálisak. Az a következő napok adataiból fog kiderülni, hogy csak egyszeri kihasználásról van szó vagy tartós árnövekedésről.